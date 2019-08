Ist das deutsche Publikum schon müde und gelangweilt, oder ist es immer so wenig euphorisch? Solche Fragen und Gedanken machten am Montagabend in Gaming-Foren die Runde, als dort über die neue Auftaktshow der Spielemesse Gamescom diskutiert wurde, die "Gamescom Opening Night Live".

Jeder Entwickler, der nur für ein Kurzinterview angereist war, jeder erstmalig gezeigte Spieletrailer wurde vom Kölner Publikum zwar höflich beklatscht. Ekstase im Saal aber blieb aus - anders als es das Netzpublikum von den Produktshows rund um die US-Messe E3 gewohnt ist, wo Besucher mitunter so ausflippen, dass ihnen unterstellt wird, dafür bezahlt worden zu sein.

In Köln hingegen kam die englischsprachige Show ganz ohne Musik-Acts und Pomp, aber auch ohne allzu viele Emotionen aus. Erst ganz zum Schluss erhob sich das Publikum von den Stühlen. Da bat Gastgeber Geoff Keighley die japanische Branchenlegende Hideo Kojima ("Metal Gear") auf die Bühne.

Don't forget to rock the baby! @HIDEO_KOJIMA_EN just debuted a 6 minute gameplay clip from Death Stranding on #OpeningNightLive! pic.twitter.com/ef3XlumwJ4 — The Game Awards (@thegameawards) August 19, 2019

Kojima bekam gleich noch einmal Szenenapplaus, als die Hauptfigur seines nächsten Spiels "Death Stranding" auf Tastendruck exakt 246 Milliliter Urin in eine Science-Fiction-Welt abließ. Im Netz registrierte man die Funktion amüsiert, genau wie die Reaktion vor Ort.

Nicht jedes AAA-Spiel kam gut an

Zuvor waren binnen zwei Stunden gut zwei Dutzend Videospiele verschiedener Hersteller präsentiert worden, darunter Sonys noch am selben Abend veröffentlichter interaktiver Thriller "Erica", anstehende Neuerscheinungen wie "Gears 5" und "Borderlands 3", aber auch Games, die erst 2020 oder 2021 auf den Markt kommen - wie "Everspace 2", ein Weltraumspiel vom Hamburger Indie-Studio Rockfish Games.

Bei ungefähr der Hälfte der Spiele gab es Gameplay-Szenen zu sehen, beim Rest nur Hochglanzvideos. Die Genre-Bandbreite reichte von Strategietiteln wie "Iron Harvest" vom Bremer Studio King Art bis zum spanischen Horrorspiel "Gylt", das exklusiv für Googles Streamingdienst Stadia erscheint.

Die meisten Neuankündigungen waren mäßig spektakulär und oft nur für Fans bestimmter Spieltypen interessant, wie die zweiten Teile zu "Kerbal Space Program" und "Litte Nightmares". Unterm Strich kamen solche Enthüllungen vor Ort aber besser an, als Infoschnipsel zu bereits bekannten AAA-Games, den Blockbuster-Spielen also. Das neueste Material zu "Fifa 20" und "Call of Duty: Modern Warfare" etwa schien dem Publikum ziemlich egal zu sein.

Mutiger Versuch

Für die Gamescom war die Liveshow eine Premiere, und zwar eine durchaus mutige wie insgesamt gelungene, denn deutsche Spielegalas hatten bislang meist nicht einmal in Deutschland große Strahlkraft. Der Deutsche Computerspielpreis 2019 etwa machte nur wegen einer Menge beschämender Bühnendialoge Schlagzeilen. Und auch die Gamescom-Eröffnungen der Vorjahre waren für Spieler weitgehend uninteressant, meist blieben nur skurrile Fotos von Politikern neben Spielfiguren in Erinnerung.

DPA Angela Merkel auf der Gamescom 2017

Felix Falk, der als Chef des Branchenverbands game auch die Gamescom mitverantwortet, hatte dem SPIEGEL vorab gesagt, mit der neuen Eröffnungsnacht wolle man konsequent eine international ausgerichtete Show produzieren, "eine Show rein für die Community". Das ist gelungen. Über Twitch wurde der Stream immerhin mehrere Hunderttausend Mal aufgerufen - und von "Endgame" bis zu "PvEvP" fielen allerlei teils fürs Marketing erfundene Fachbegriffe.

Unterm Strich wirkte die Show allerdings überfüllt. Quasi in den Atempausen zwischen Trailern und Kurzinterviews wurden noch sogenannte Gamescom-Awards verliehen. Das wirkte ungefähr so würdevoll, wie wenn ich Ihnen im nächsten Nebensatz bescheinige, dass Sie mein Leser des Jahres sind. Für einen Extra-Absatz ist keine Zeit, sorry.

Gamescom Opening Night Live Gastgeber Geoff Keighley

Manche Gewinner bekamen ihre Preise nicht einmal überreicht, sondern wurden von Geoff Keighleys Co-Moderatorin Sydnee Goodman nur verlesen. Das verwunderte, kennt sich Keighley doch eigentlich mit Preisverleihungen aus - in den USA veranstaltet er die "Game Awards", eine in der Branche durchaus angesehene Gala.

Ein anderes Publikum

Der größte Unterschied zwischen der Kölner Gala und den E3-Shows in den USA war indes die Zusammensetzung des Publikums: Auf der E3 sitzen fast nur Fans der gastgebenden Spielfirma oder des Konsolenherstellers im Publikum, neben den jeweiligen Mitarbeitern. Kein Wunder also, dass dort manche wegen jeder noch so mittelspannenden Ankündigung durchdrehen.

Die "Gamescom Opening Night Live" dagegen war eine herstellerübergreifende Show, rund tausend Tickets dafür wurden frei verkauft. Was genau sie vor Ort erwarten würde, wussten die Kartenkäufer vorab nicht.

Dass gegen Kojima alles andere nur wie ein Warm-up wirkte, lag auch an der Regie. Der Besuch des Branchenstars war viel pompöser inszeniert als die anderen Auftritte teils namhafter Entwickler. Im Anschluss an die Videotrailer wurden sie vom Moderator mit zwei, drei Fragen, sowie immerhin stets begeistert klingenden Kommentaren zu ihren Spielen abgefertigt.

Die mit Abstand meiste Zeit bekam so Ehrengast Kojima. Der zeigte dem Publikum zwei neue Charaktere aus "Death Stranding" und bestätigte, dass Urinieren im Spiel auch als Waffe genutzt werden kann. Hurra.