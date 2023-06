Dabei erfahren wir immer mehr über das, was sich zugetragen hat, müssen abwägen, ob Aussagen glaubwürdig sind und am Ende entscheiden, ob der oder die Angeklagte schuldig oder nicht schuldig ist. Immer wieder müssen wir diskutieren, wie sich das Delikt zugetragen haben könnte, wägen ab, hinterfragen unseren Gerechtigkeitsbegriff und werden zu Grundsatzdiskussionen und Standpunktwechseln aufgefordert. Es ist ein meist kooperatives »Was wäre, wenn…«, bei dem am Ende eine Entscheidung steht, aber kein Sieger. Leider gibt es am Ende keine Auflösung, und viele Hinweise bleiben auch im Vagen – so bleibt die eigentlich originelle Idee in der Ausführung stecken. Dass es nach der Urteilsverkündigung noch Zusatzinformationen gibt, fühlt sich falsch an.