Dabei setzt New Blood zum Glück nicht nur auf die kommerziell erfolgreiche, aber inzwischen auch überlaufene Nische der schnellen Shooter. Mit »Gloomwood« ist vor wenigen Tagen für 16,79 Euro ein Spiel im Early Access erschienen, das die historische Entwicklung des Genres einen Schritt weiter begleitet. Seine Vorlage ist »Thief« , ein revolutionäres First-Person-Stealth-Game aus dem Jahr 1998. Wie in diesem Schleichspiel-Klassiker ist man auch in »Gloomwood« in den Schatten einer düsteren Steampunk-Welt unterwegs und schaltet seine Gegner am besten aus dem Hinterhalt aus. Im Unterschied zur Vorlage kommen hier aber auch antike Schusswaffen zum Einsatz.

Horror-Atmosphäre ohne Hochglanzgrafik

Entwickelt von David Szymanski und Dillon Rogers ist »Gloomwood« ein gutes Beispiel für die erfrischende Lebendigkeit der aktuellen Retro-Welle. Es verbindet klassische Spielelemente und ein liebevolles Leveldesign mit neuen Ideen und modernem Komfort – und erinnert zugleich daran, dass es für eine zum Schneiden dichte Horror-Atmosphäre weder eine Hochglanzgrafik noch Millionenbudgets noch Highend-Hardware braucht.

Freilich, wer die Qualität von Videospielen ausschließlich anhand ihrer Optik beurteilt, wird der Rückkehr einer 30 Jahre alten Ästhetik wenig abgewinnen. Wie so oft gilt aber auch bei »Boomer-Shootern«: Wer nur auf Äußerlichkeiten achtet, versäumt etwas. Denn der Reiz dieser Spiele liegt nicht nur im Nostalgie-Flash, den sie ihren alternden ursprünglichen Fangemeinden bieten. Nein, oft steckt auch sehr viel Witz und Originalität in diesen tatsächlich modernen Nachkommen der Genre-Urväter.