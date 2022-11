»God of War Ragnarök« im Test Der Kriegsgott ist müde

Denn in diesem Spiel geht es immer wieder um Vorausdeutungen und das Schicksal. Es geht um die große Prophezeiung und darum, wie sehr Menschen – und Götter – in der Lage sind, sich diesem vorbestimmten Ende entgegenzustemmen. Ob sie es dürfen und sollten. »Menschen haben es leicht«, heißt es an einer Stelle. »Denn die haben Götter.« Und damit Weisung, einen höheren Sinn. Aber was haben eigentlich Götter?

Besonders prägnant inszeniert das Spiel das an einer Stelle, in der die Protagonisten die Nornen treffen, die drei Frauen, die Vergangenes und Zukünftiges sehen können. In der »Götterdämmerung« von Richard Wagner spielen sie eine gewichtige Rolle. In dem Moment, in dem ihr Faden des Schicksals reißt, beginnt das Ende der Götter. »God of War Ragnarök« aber nimmt ihnen jede Deutungshoheit. Wieso sie sehen können, was sein wird? Weil alle sich so vorhersehbar benehmen. Und der Spieler sitzt mit dem Controller staunend davor.