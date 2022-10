»Easy Come, Easy Golf« weckt eine spezifische Form von Nostalgie: Es erinnert an leuchtblaue Himmel, wie sie vielleicht nur in japanischen Spielhallen aus »OutRun«-Automaten strahlten. Das Spiel des japanischen Studios Clap Hanz öffnet ein Portal in eine buntere, heilere Welt. Hier spielen alle vom kleinen Jungen bis zur alten Frau auf Golfkursen in aller Welt gegeneinander.

Gesteuert wird das alles per Analogstick – alternativ gibt es aber auch eine Drei-Klick-Steuerung, damit sich alles wie früher anfühlt. Außerdem lassen sich Spin und Flugbahn des Balls damit präziser beeinflussen. Das wird schnell nötig, denn der Wind weht bösartig, und die Löcher können sich klein anfühlen. Bezeichnenderweise gibt es auch Spielrunden mit größeren Löchern oder den frustfreien »Staubsauger-Cup«. Realismus ist also nicht das Ziel.

In der Kampagne werden vor allem Matches gespielt, in denen 9 Mitglieder im Spielerteam den Schläger wie einen Staffelstab weiterreichen. Leider ist der Weg zur Freischaltung aller 11 Kurse ziemlich langwierig. Aber der Kern von »Easy Come, Easy Golf« ist grundsolide. Deswegen bleibt das Spiel die vielleicht beste Methode, unterwegs eine Runde Golf zu spielen. Das Spiel gibt es für Nintendos Switch, aber auch Apple Arcade – Abonnenten des Dienstes für Mac, AppleTV, iPhone und iPad bekommen es also ohne Zusatzkosten.

Perfekt für: Golffans, die viel unterwegs sind