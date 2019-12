Normalerweise streifen die Spieler in "Grand Theft Auto V" durch eine fiktive Stadt, die Los Angeles nachempfunden ist, doch nun haben Spieler das Kultspiel in eine Kulisse für die Hongkong-Proteste verwandelt. In der vergangenen Woche hatten GTA-Spieler entdeckt, dass sie ihre Avatare im Look der Hongkonger-Proteste einkleiden können - und ihre Entdeckung im Forum LIHKG geteilt, einer der zentralen Plattformen für die Hongkong-Demonstranten.

Auch in anderen sozialen Netzwerken zirkulieren Screenshots von Avataren mit Gasmasken, gelben Bauhelmen oder in schwarzer Kleidung, und Nutzer diskutieren über virtuelle Zusammenstöße zwischen Anhängern der Hongkong-Proteste und deren Gegnern, wie die "BBC" berichtete.

In dem Multi-Player-Videospiel, in dem Spieler normalerweise Autos klauen oder Banken überfallen, attackierten die virtuellen Protestierenden Bahnstationen, griffen die Polizei an oder warfen Molotowcocktails. Chinesische Spieler, die in sozialen Netzwerken wie Weibo dazu aufriefen, online gegen die Demonstranten zu kämpfen, schlüpften in die Rolle von Sicherheitskräften und reagierten mit Wasserkanonen und Tränengas.

Proteste sichtbar machen

Die virtuellen Proteste könnten zu einer besseren Sichtbarkeit für die Proteste beitragen, sagte der Hongkonger Gamer Mickey Chang zu "CNN Business". GTA sei "eine spielerische Art, Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten zum Diskutieren zu bringen, da man bis zu 30 Fremde auf einem Server haben kann, die vielleicht nicht viel über Hongkong wissen."

In Hongkong ist es auch während der Weihnachtsfeiertage zu Protesten gekommen. Seit Juni gehen die Demonstranten in Hongkong auf die Straße. Auslöser war ursprünglich ein inzwischen zurückgezogener Gesetzentwurf, wonach Menschen an das chinesische Festland hätten ausgeliefert werden dürfen. Inzwischen fordert die Bewegung allgemein mehr demokratische Freiheiten, aber auch eine Aufklärung der Polizeigewalt. Sicherheitskräfte sind in den vergangenen Monaten brutal gegen die Demonstranten vorgegangen.