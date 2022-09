Fans hungern nach Material

Am Wochenende machten nun in Spieleforen, aber auch auf Plattformen wie YouTube und Twitter plötzlich Screenshots und Gameplay-Videos die Runde , die offenbar eine frühe Version »GTA VI« zeigen. Zu sehen war in Dutzenden kurzer Sequenzen beispielsweise, wie jemand als Frau namens Lucia ein Diner überfällt oder wie sich zwei Charaktere an einem Pool unterhalten.

Das Material sieht nicht nach einem fertigen Spiel aus, zum Teil überlagern Entwickler-Tools das Bild. Doch durch ihre Masse und durch Details wie professionelle Vertonungen machen die Aufnahmen mehr Eindruck als das übliche Fake-Material, mit dem Trolle oder »GTA«-Fans üblicherweise um ein paar Klicks und Aufmerksamkeit buhlen. Viele Gamer äußerten sich am Sonntag auch eher positiv zum Inhalt des Leaks. Die Clips schienen ihre Vorfreude auf das Spiel eher zu steigern als zu stören.