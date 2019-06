2016 gelang Hersteller Niantic mit "Pokémon Go" etwas Neuartiges: Millionen Spieler strömten monatelang durch Städte, Wälder und Parks, um - bewaffnet mit ihrem Smartphone - wilde Pokémon zu fangen. An diesen Erfolg will das Entwicklerteam nun mit einem neuen Mobilspiel anknüpfen, das diesen Freitag zunächst in den USA und in Großbritannien erschienen ist.

"Harry Potter: Wizards Unite" ist wie sein "Pokémon"-Pendant ein Augmented-Reality-Game - es verknüpft digitale und echte Welt. Der neue Titel macht Spieler aber nicht zu Taschenmonster-Trainern, sondern zu Magiern, die fantasievolle Monster bekämpfen und mit Wischbewegungen auf dem Handydisplay zaubern können.

Bekannte Figuren aus der Zaubererwelt wie Hermine Granger und Harry Potter selbst stehen den Spielern als Mentoren zur Seite und führen sie an die Besonderheiten des AR-Games heran - allem voran an die neue, umfassende Geschichte. Sie ist eine wesentliche Neuerung im Vergleich zu "Pokémon Go".

Niantic Zaubersprüche werden durch Wischbewegungen auf dem Display gewirkt. Die Ausführung auch von komplizierten Sprüchen ist laut manchen Fan-Stimmen aber "viel zu einfach".

Grundsätzlich ist "Harry Potter: Wizards Unite" gratis verfügbar, doch wie auch bei "Pokémon Go" bietet Niantic In-App-Käufe an, die die Firma selbst als "Abkürzungen" beschreibt: Wer möchte, kann so beispielsweise das Sammeln von Energie, die für Zaubersprüche benötigt wird, beschleunigen. Wie gut dem Hersteller die Balance zwischen den Mikrotransaktionen und dem kostenlosen Freispielen von Inhalten gelungen ist, ist so kurz nach der Erstveröffentlichung allerdings noch nicht absehbar.

Die Begeisterung hält sich noch in Grenzen

Wann genau "Wizards Unite" nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt - der Start dürfte allerdings nicht allzu lang auf sich warten lassen.

Erste Einschätzungen von Testern in den Startländern erwecken allerdings den Eindruck, dass Niantics neues AR-Game einen holprigen Start erlebt. So bemängelt das Tech-Magazin "Mashable" unübersichtliche Menüs und zu simple Spielmechaniken, die "Harry Potter: Wizards Unite" zu einem wenig befriedigenden Erlebnis machen - und einige Spieler, die das AR-Game bereits ausprobieren konnten, bestätigen das auf Reddit. Sie kritisieren außerdem, dass es in ländlichen Gebieten zu wenige Möglichkeiten gebe, wichtige Energiepunkte zu regenerieren, für die es nur an manchen Orten wie öffentlichen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten Nachschub gibt.

Bereits im Vorfeld des Releases zeigten sich Branchenkenner skeptisch, ob "Wizards Unite" den riesigen Erfolg von "Pokémon Go" würde wiederholen können. Petra Fröhlich vom Magazin "Gameswirtschaft" etwa meint, dass Spiel könne nicht mehr die "'Das muss ich dringend ausprobieren'-Neugier" wecken, wie noch "Pokémon Go", das vor drei Jahren zu den damals wenigen größeren AR-Spielen gehörte.

Niantic Die Geschichte von "Wizards Unite" soll den Entwicklern zufolge "mehrere Jahre lang" um immer neue Kapitel erweitert werden soll.

Potenzial für das neue Spiel sieht Fröhlich aber: "Harry Potter ist mit seinem Universum nach wie vor eine der weltweit stärksten Marken", sagt sie: "Dadurch werden Spieler aller Generationen angesprochen." Der Hype um die Veröffentlichung des neuen Spiels sei zwar überschaubar, dies sage jedoch wenig über dessen langfristige Erfolgschancen aus.

Tatsächlich hatte seinerzeit auch "Pokémon Go" trotz des großen Interesses am Spiel nicht unbedingt einen Glanzstart. Im Sommer 2016 gab es einerseits immer mal wieder technische Probleme, andererseits fehlten vielen Fans Funktionen, die das Entwicklerteam erst in den folgenden Wochen und Monaten nachlieferte. Die Community rechnet daher nun auch im Fall von "Wizards Unite" damit, dass das Spiel mit Hilfe ihres Feedbacks nach und nach immer besser wird.

Die interessanteste Alternative bleibt "Pokémon Go"

Wer sich für Augmented-Reality-Spiele interessiert und die Zeit bis zum Release von "Wizards Unite" in Deutschland mit vergleichbaren Titeln vertreiben will, für den ist wohl am ehesten Niantics übriges Portfolio interessant: Neben dem Genre-Klassiker "Ingress", der Spieler zu Agenten macht, die überall auf der Welt Energieknoten erobern und verteidigen müssen, bleibt "Pokémon Go" die populärste und bestproduzierte Alternative.

Abseits von Niantic lohnt ein Blick auf "Jurassic World Alive", in dem Spieler Dino-DNA sammeln, im Labor zu neuen Arten kreuzen und die eigenen Kreaturen gegen die Kreaturen anderer Spieler antreten lassen können.