Neuere Spiele sind technisch deutlich einfacher auf neue Plattformen anzupassen, doch da sie oft nur digital vertrieben werden, gibt es mitunter keine Datenträger mehr, die man archivieren könnte. Wenn die Server von Onlinespielen deaktiviert werden, bedeutet das, dass das Spiel überhaupt nicht mehr abrufbar ist.

Wer Freude an alten MS-DOS-Spielen hatte, kann sich unterdessen in der Softwareabteilung von archive.org umsehen. Hier finden sich viele Klassiker wie »The Secret of Monkey Island« oder »Doom« in der klassischen Klötzchengrafik der Neunzigerjahre, die sich obendrein im Browser spielen lassen.