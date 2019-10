Nach Attentat in Halle Seehofer will Gamerszene stärker beobachten - und erntet Hohn

Horst Seehofer spielt gerne. Das hat er öfter durchblicken lassen: Was ihn fasziniert und entspannt, ist die Modelleisenbahn in seinem Hobbykeller. Im Mai 2016 durfte ein Team der ARD-Sendung "Beckmann" das Refugium des Politikers erstmals filmen.

Ansonsten aber, das hat er am Wochenende klar gemacht, hält der CSU-Innenminister von Spielern nicht viel: Nach dem Terroranschlag von Halle hat Seehofer mit Äußerungen zu Computerspiel-Plattformen eine Kontroverse in sozialen Medien ausgelöst.

"Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene", sagte Horst Seehofer der ARD. Die Sendung "Bericht aus Berlin" verbreitete einen entsprechenden Auszug aus einem Video-Interview mit dem Minister per Twitter.

"Wir müssen die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen", sagt Innenminister #Seehofer nach dem Anschlag in #Halle. Rechtsextremismus im Netz und wie gut die Sicherheitsbehörden dagegen vorgehen können, ist Thema im #BerichtausBerlin So, ab 18.30 Uhr @DasErste & im Livestream pic.twitter.com/wHcHWJNDon — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) 12. Oktober 2019

Der rechtsextremistische Attentäter von Halle hat vor der Tat einen Ablaufplan veröffentlicht, der wie eine verschriftlichte Version eines Computerspiels wirkt. Nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden nutzen Extremisten unterschiedlicher Couleur auch Gaming-Plattformen. Da der Austausch oft ohne Moderation erfolgt, bieten sich einige dieser Foren für Kommunikation unterhalb des Radars der Behörden an.

"Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild", sagte Seehofer. "Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamerszene stärker in den Blick nehmen."

Der Interview-Auszug löste auf Twitter breiten Spott und höhnische Kritik aus. Nutzer schrieben, Seehofer lenke mit seiner Wortmeldung vom Problem des Rechtsextremismus ab und stelle Gamer unter Generalverdacht. Zahlreiche User nutzen die Seehofer-Vorlage zur vermeintlichen Erklärung anderer historischer Ereignisse - so wie der Kabarettist Shahak Shapira.

Auch dieser junge Mann hat sich in der #Gamerszene radikalisiert. pic.twitter.com/7qeUyt0Vie — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 13. Oktober 2019

Andere Nutzer machten sich über die simple Kausalität der Seehofer-Erklärung lustig. Sie suchten nach weiteren Gemeinsamkeiten von Amokläufern - und wurden schnell fündig: bei Lebensmitteln.

Was haben alle Tyrannen, Massenmörder, Serienkiller, Terroristen, Amokläufer und Kommunisten gemeinsam?



Brot.



Das sollten wir stärker im Blick nehmen. #Seehofer #HorstdesJahres https://t.co/DVRDlaEv95 — Tyson Gandhi (@moritur_et_ride) 12. Oktober 2019

Auch die Idee, dass Spiele generell aggressionsfördernd sind, wurde von den Seehofer-Kritikern vielfach aufgenommen. Pokémon, Candy-Crush und sogar Brettspiele wurden als vermeintliche Belege für die Terrorgefahr herangezogen, die vom Spielen ausgeht.

Kein Shooter der Welt macht mich auch nur annähernd so aggressiv wie eine Runde Monopoly.

Ich denke, wir sollten die Brettspiel-Szene stärker in den Blick nehmen. #Gamerszene #Seehofer https://t.co/FE5qYoRJDi — Marcus (@ManaroEU) 13. Oktober 2019

Rechtsradikale wurden rechtsradikal, weil sie als Kinder bei Super Mario die ganze Zeit nach rechts gerannt sind. #Gamerszene — (@AbdelkarimsLP) 13. Oktober 2019

Bei vielen Beobachtern war schiere Fassungslosigkeit zu spüren. "Wie kann man seinen Job immer und immer wieder so sehr verkacken?", fragte beispielsweise der Youtuber Rezo, der im Frühjahr durch ein kritisches Video zur Politik der Bundesregierung Aufmerksamkeit erregt und die Union in eine Kommunikationskrise gestürzt hatte. "Er und seine Crew sind echt so krass inkompetent", schrieb Rezo jetzt über den Innenminister.

Seehofer hatte bereits zuvor mit Aussagen zum Internet irritiert. So behauptete er im Januar auf einer Pressekonferenz zum Thema Sicherheit, er sei bereits "seit den Achtzigerjahren" im Netz unterwegs. Und nach seiner Ankündigung von 2018, sich verstärkt per Twitter in politischen Debatten zu Wort melden zu wollen, folgten gerade mal zwei Beiträge - dann zog er sich aus dem Dienst wieder zurück.