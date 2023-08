Diese Beispiele zeigen klar, wie sich die Ifa unter ihrer neuen Führung verjüngen will. An den Pressetagen, die am Mittwoch beginnen, ist davon freilich nichts zu spüren. Den Anfang macht bei den Pressekonferenzen wie gewohnt die Weiße Ware mit Siemens, Miele, Bosch. Nicht alles wird also neu. Das ist okay so, schließlich wird die große alte Dame der Elektronikmessen im kommenden Jahr 100 Jahre alt.