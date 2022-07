InnoGames Solche Gehälter zahlt Deutschlands zweitgrößte Videospielfirma

Die Firma InnoGames will da nun offenbar gegensteuern und Interessierten zumindest eine Vorstellung davon geben, was sie im Job finanziell erwartet. Der Hamburger Spielehersteller, der für als Zeitfresser geltende Mobile- und Browsergames wie »Forge of Empires« bekannt ist, hat dafür seine Gehaltsbänder veröffentlicht. Damit macht InnoGames transparenter als andere Spielestudios, was seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bestimmten Jobs je nach Erfahrungslevel mindestens oder höchstens verdienen.