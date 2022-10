6 / 10

6. Autobahn: »Wir fahr'n, fahr'n, fahr'n auf der Autobahn«, haben sich die Engländer von Alley Cat Games vermutlich gesagt und ein Spiel namens »Autobahn« mitgebracht. Die Beschreibung liest sich so: »Develop the Autobahn, building and upgrading Germany‘s Federal Highway system to improve your standing in the Bundes Autobahn organisation«. Damit hat das Spiel auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter rund 180.000 Pfund eingesammelt.