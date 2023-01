Zwei Beispiele: Wer bei Riot Games als Senior VFX Artist Spezialeffekte für das Onlinespiel »League of Legends« kreieren will, kann in Los Angeles jährlich zwischen 123.000 und 171.000 Dollar verdienen . Dazu kommen dann noch leistungsbezogene Vergütungen und weitere Extras.

Und wer beim »Call of Duty«-Entwickler Treyarch Senior Level Designer werden will, mit einem Schwerpunkt auf Zombies-Level, für den sind Grundgehälter zwischen 80.800 und 149.400 Dollar möglich. Die tatsächliche Höhe des Gehalts hänge von Erfahrung, Leistung und Standort ab, heißt es dazu . Auch bei der Treyarch-Stelle kann man sein Gehalt durch Leistungsprämien noch aufbessern. Im Hinterkopf haben sollte man aber die in US-Bundesstaaten wie Kalifornien recht hohen Lebenshaltungskosten.