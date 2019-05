Ermittlungen am Spieltisch Zehn Spiele für Krimifans

Fazit: "Chronicles of Crime" ist neben "Detective" aktuell eines der besten App-basierten Krimispiele, mit einer guten Portion Virtual-Reality-Gefühl. Einziges Manko: Die 360°-Perspektive der Tatorte ist so gelungen, dass man sie sich im Spiel viel häufiger wünscht. Vier Fälle sind in der Grundbox enthalten, weitere kann man in der App dazukaufen. Wem das Spiel gefallen hat, der kann sich auf zwei Erweiterungen freuen. In "Noir" geht es ins Los Angeles der Zwanzigerjahre und in "Welcome to Redview" schlüpfen die Spieler in die Rolle von Kindern, die im Sommer 1985 seltsamen Geschehnissen auf der Spur sind.



Corax Games; 1 - 4 Spieler; ab 12 Jahren; ca. 36 Euro; Autor: David Cicurel.

