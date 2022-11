Alles »safe for work«

Alle vier Spiele sind kostenlos, werbefrei und, wie Microsoft sicherheitshalber betont, »safe for work«, also für das Arbeitsumfeld geeignet. In »IceBreakers« gibt es also vermutlich keine Anspielungen auf Lieblingsrauschmittel oder sexuelle Vorlieben, anders als in anderen populären Gruppenspielen wie den Jackbox Party Packs.

In seiner Ankündigung hebt Microsoft noch hervor, dass die Spiele ausschließlich Nutzerinnen und Nutzern der Enterprise- und Education-Versionen von Teams zur Verfügung stehen. Und zu Problemfällen schreibt das Unternehmen: »Falls diese Funktion in Ihrer Teams-App nicht verfügbar ist, fragen Sie bitte Ihren IT-Administrator um Hilfe.« Bleibt nur zu hoffen, dass der Administrator dann auch wirklich Zeit hat – und nicht gerade mit seinem Team »Minesweeper« spielt.