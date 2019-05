Zehn Jahre "Minecraft" Klötzchen für Klötzchen zum kulturellen Phänomen

Am 15. September 2014 übernahm Microsoft Mojang für 2,5 Milliarden Dollar. "Er ("Notch" - d. Red.) hat sich entschieden, dass er die Verantwortung für die Führung eines Unternehmens von so globaler Bedeutung nicht will. In den letzten Jahren hat er versucht, an kleineren Projekten zu arbeiten, aber der Druck, Minecraft zu besitzen, wurde zu groß für ihn. Die einzige Option war der Verkauf von Mojang", hieß es in einem offiziellen Statement zum Megadeal. Die Gründer verließen danach das Unternehmen, dem riesigen Erfolgs des Spiels tat das allerdings keinen Abbruch.