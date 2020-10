"Monkey Island" hat Geburtstag Hinter dir, ein dreißigjähriger Affe!

Vor 30 Jahren ist "The Secret of Monkey Island" erschienen - und weckt bis heute nostalgische Erinnerungen an Piraten, Grog und Beleidigungsduelle. Der Erfinder blickt zurück auf die goldenen Zeiten eines Genres.

Von Daniel Ziegener