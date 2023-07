Aaah, jetzt einen schönen Kaffee! Was darf’s denn sein? Ein Cappuccino, ein Latte Macchiato? Ein Espresso? Bis zu fünf Spezialitäten können wir in unserem Katzencafé brauen, indem wir Kaffee- und Milchsteine aus der schicken Siebträgermaschine kaufen. Wir wollen natürlich Steine mit hohen Punktewerten und solche, deren Symbole zueinanderpassen – so bringt der Kaffee richtig Geld, und Geld bringt wieder gute Steine. Wer zum Schluss mit seinen gefüllten Tassen und Bechern die meisten Baristapunkte gesammelt hat, gewinnt.