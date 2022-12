Uneingeschränkt empfehlenswert: »Bohnanza« kam bereits vor einem Vierteljahrhundert auf den Markt, in der neuen Edition hat sich spielerisch kaum etwas geändert. Es gibt auch keinen Grund, eines der besten Kartenspiele großartig zu überarbeiten.

Bei »Bohnanza« geht es einfach darum, Soja-, Feuer-, Blaue und viele andere Bohnen anzubauen und zu verkaufen. Doch der Weg ist das Ziel: Es wird gefeilscht, was das Zeug hält, getrickst und gebettelt. Kaum ein Spiel ist so interaktiv wie »Bohnanza«, kaum ein Spiel bietet so viel Unterhaltung in einer so kleinen Schachtel.