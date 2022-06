Die Ninja-Schildkröten sind zurück aus den Neunzigerjahren, aber nicht in seelenlosem Hochglanz-3D-CGI oder als Free-to-Play-Battle-Royale, sondern als pixelperfekte Retro-Hommage an die Arcade-Originale. In »Shredder’s Revenge« darf man in Gestalt der vier Comic-Helden, als ihr Lehrmeister Splinter oder aber als toughe Journalistin April gegen ganze Horden böser Foot-Clan-Kämpfer in den Straßen Manhattans zum Kampf antreten. Selbstredend funktioniert das auch gemeinsam mit Freunden: Bis zu sechs SpielerInnen sorgen dank mitwachsender Gegnerschar für höchst unterhaltsames Chaos.