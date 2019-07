Neue Spielkonsole für unterwegs Nintendos Switch Lite kann nicht switchen

Eine Spielkonsole für daheim und unterwegs: Das ist das Mantra von Nintendos Switch, die sich einerseits an Fernseher und Monitore anschließen lässt, dank integriertem Bildschirm aber auch ganz ohne zusätzliche Hardware funktioniert.

Am Mittwoch hat Nintendo nun ein neues Switch-Modell vorgestellt, das im Stil der Game-Boy- und DS-Reihen fürs Handheld-Gaming ausgelegt ist. Das Switch Lite genannte Gerät kommt deutlich weniger variabel daher - gewissermaßen als Switch ohne Switch-Funktion.

Als größter Unterschied lässt sich die Switch Lite nämlich nicht mit einem Fernseher verbinden - laut Nintendo auch dann nicht, wenn man zu Hause bereits eine Switch-Station stehen hat. Die Switch Lite lässt sich deshalb, anders als die Switch, auch nicht im Tisch-, sondern ausschließlich im sogenannten Handheld-Modus verwenden. Entsprechend sind auch nur Spiele spielbar, die diesen Modus unterstützen. Die meisten bekannten Titel tun das allerdings. Für die Partygames "1-2-Switch" und "Super Mario Party" werden zum Spielen auf der Switch Lite aber zusätzliche Drahtlos-Controller benötigt.

Grundsätzlich sind Switch und Switch Lite aber miteinander kompatibel, beispielsweise bei Online-Mehrspieler-Partien. Auch bereits gekaufte Spiele lassen sich - von wenigen Ausnahmen abgesehen - weiter nutzen.

Mit 275 Gramm und Abmessungen von 91,1 x 208 x 13,9 Millimetern, ist die Switch Lite leichter und kleiner als das Originalgerät. Dieses ist 102 x 239 x 13,9 Millimeter groß und bringt 297 Gramm beziehungsweise mit eingesteckten Joycon-Controllern sogar 398 Gramm auf die Waage - ein Gewicht, das unterwegs durchaus stören kann. Mit dem Gehäuse wird auch das Display der Switch Lite kleiner. Statt auf 6,2 Zoll kommt es auf nur 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale.

Varianten der bekannten Joycon-Controller (ohne Vibrationsfunktion und Infrarot-Bewegungskamera, dafür mit klassischem Steuerkreuz) sind bei der Switch Lite direkt eingebaut. Dadurch lassen sich die Controller-Teile, anders als bei der Switch, aber auch nicht abnehmen oder zum Zusammenspielen auf zwei Spieler aufteilen.

Zur Akkuleistung der Switch Lite macht Nintendo keine allzu konkreten Angaben. Angeblich lässt sich "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" mit dem neuen Gerät aber eine Stunde länger spielen als auf der Switch. (Eine Nintendo-Infoseite zu den Unterschieden der Geräte finden Sie hier)

Am 20. September soll die Switch Lite in den Farben Gelb, Grau und Türkis auf den Markt kommen, es erscheint auch noch eine limitierte Edition für "Pokémon"-Fans. Gerüchte darüber, dass Nintendo eine abgespeckte Variante seiner Hybrid-Konsole in Arbeit hat, hatte es schon seit einigen Monaten gegeben.

Obwohl noch kein exakter Preis bekannt ist, ist klar, dass die Switch Lite günstiger sein wird als die Switch, die derzeit für um die 300 Euro zu bekommen ist. In den USA liegt der Switch-Lite-Startpreis bei 200 Dollar plus Steuern. In Deutschland dürfte es also auf etwas mehr als 200 Euro hinauslaufen. Zur Relation: Die normale Switch war in Deutschland im März 2017 für 330 Euro in den Handel gekommen - in den USA hatte das Gerät zum Start 300 Dollar gekostet.