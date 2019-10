Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, aber nie der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Ich nehme gern den Zug, wenn ich reisen muss. Normalerweise ist das viel entspannter, als mit dem Auto zu fahren oder zu fliegen. Ich kann es mir im Sitz gemütlich machen, lesen, arbeiten - oder auch spielen. Entweder mit dem Smartphone, meistens aber mit einer tragbaren Konsole. Ich bevorzuge beim Spielen - bis auf wenige Ausnahmen - immer noch richtige Knöpfe, Steuerkreuze und Sticks.

Zum Autor Carsten Görig liebt obskure Bands, seine Gitarre und seine Familie. Seit vielen Jahren schreibt er außerdem über Videospiele. Hier stellt er Lieblingsstücke aus seinen Sammlungen vor.

War die Auswahl an Geräten bis vor einigen Jahren noch größer, so gibt es spätestens seit der Einstellung von Sonys Playstation Vita für unterwegs nur noch Nintendo-Konsolen. Der 3DS ist zwar in die Jahre gekommen, ist aber immer noch eine tolle Konsole mit vielen zeitlosen Spielen und die gerade erschienene Nintendo Switch Lite - eine Switch ohne abnehmbare Controller und Fernsehausgang - ist ein Gerät, das man prima mitnehmen kann. Sie ist leichter und besser zu handhaben als die normale Switch.

Nintendo Switch Lite, Standard, grau

Die von mir vorgestellten Spiele sind nicht alle neu - sie machen aber immer noch Spaß und finden regelmäßig den Weg in meine Konsole und damit in mein Handgepäck.

Captain Toad: Treasure Tracker

Actionreiche Titel sind nicht unbedingt für Zugfahrten geeignet, ein Ruckeln bei der Fahrt über eine Weiche kann schon den Bosskampf entscheiden. Ich mag deshalb Spiele, die etwas langsamer sind - und bin daher ein großer Fan von Toad, dem Pilzwesen aus Nintendos "Super Mario"-Spielen. Weshalb ich "Captain Toad: Treasure Tracker" immer wieder gern einpacke? Auch wenn es schon etwas älter ist, hat es nichts von seinem Charme verloren.

Captain Toad ist ein watschelndes Wesen mit Pilzmütze, das ich durch ein 3D-Puzzle schicke. Es kann nur laufen, nicht springen oder schießen. Seine Waffen sind Timing und Planung. Deshalb drehe ich die Level, schaue sie von allen Seiten genau an, finde neue Wege, lerne, wie ich Fallen ausweiche und wie ich trotz aller Gemächlichkeit immer wieder ins Schwitzen komme.

Das Spiel ist nicht immer einfach: Manche Level fordern Kombinationsgabe, manche eher Geschicklichkeit. Und für Reisen angenehm: Die Level sind nicht sehr lang, weshalb ich das Spiel auch auf kürzeren Teilstrecken gern aus der Tasche hole.

Geeignet für: Kurze Fahrten, Momente, in denen man durchatmen möchte und wirklich nichts Schnelles verträgt

System: "Captain Toad: Treasure Tracker" von Nintendo für Switch oder 3DS

Alter (USK): ab 6 Jahren

Captain Toad: Treasure Tracker - [Nintendo Switch]

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Für lange Zugfahrten oder eine entspannte Spielerunde auf dem Sofa: "The Legend of Zelda: Link's Awakening" ist das gerade erschienene Remake eines legendären Game-Boy-Spiels von 1993: Protagonist Link strandet im Sturm auf einer Insel, die er sich langsam erschließt. Das Spiel funktioniert wie ein großes Puzzle. Mit immer neuen Werkzeugen schaffe ich es, Orte zu erreichen, die ich schon lange davor gesehen habe. Zwischendurch kämpfe ich gegen Krähen oder Moblins, elektrisierte grüne Schleimkugeln.

Ich versuche, einen Geist im Tonkrug zu besiegen, ein Tropfenauge zu teilen oder beißende Würmer in ihre Löcher zurückzudrängen. Ich erkunde Paläste, versuche, durch Wälder oder Sümpfe zu laufen oder über Löcher im Boden zu springen. Und ärgere mich, wenn mein Zielbahnhof angesagt wird, ich das Spiel speichern und die Switch einpacken muss.

Geeignet für: Lange Zugfahrten, Flüge oder ruhige Abende auf dem Sofa

System: "Zelda: Link's Awakening" von Nintendo für Switch

Alter (USK): ab 6 Jahren

The Legend of Zelda: Link's Awakening [Nintendo Switch]

Boxboy! + Boxgirl!

Das Spielkonzept der "Boxboy!"-Reihe ist simpel: Ich soll eine Kiste mit kleinen Beinchen durch verschiedene Level zum Ziel steuern. Dabei kann die Kiste weitere Kisten herstellen, stapeln und dann als Brücke oder Treppe benutzen, damit Fallen umgehen oder Schalter aktivieren. Ich mag den schlichten Zeichenstil, den fehlenden Schmuck, und die Art und Weise, wie aus wenigen Zutaten extrem knifflige Rätsel entstehen können, die genug Ablenkung bei kürzeren Reisen bieten So kommt keine Langeweile auf.

Geeignet für: Momente, in denen man ein kurzes Puzzle lösen möchte - oder zwei oder auch drei

System: "Boxboy! + Boxgirl!" von Nintendo für Switch; Download

Alter (USK): Ohne Altersbeschränkung

BOXBOY! + BOXGIRL! | Switch - Download Code

Gorogoa

Es gibt diese Reisen, bei denen ich lange aus dem Zugfenster starre und ich ins Träumen gerate. Ein Effekt, der sich auch bei "Gorogoa" einstellen kann. In diesem Puzzlespiel müssen gemalte kleine Bilder neu zusammengesetzt werden. Der Spieler muss sich in den Bildern neue Wege öffnen, verbinden oder Lücken füllen.

Ich finde das Spiel wunderschön, teilweise aber auch sehr schwierig, weshalb ich es immer wieder raushole, für einige Zeit neue Wege suche, um es dann wieder zur Seite zu legen und aus dem Zugfenster zu starren.

Geeignet für: Lange Fahrten, auf denen es nicht stört, wenn man für die Lösung eines kleinen Rätsels auch mal eine halbe Stunde braucht

System: "Gorogoa" von Annapurna, Download für Switch, Android und iOS (stationär auch für Playstation 4, Xbox One und PC)

Alter (USK): ab 6 Jahren