Science-Fiction, das sind oft Raumschiffe und Außerirdische, Aufbrüche zu fremden Planeten, finstere Neon-Ghettos voller Hightech-Ninjas und Cyberprothesen. Manchmal aber auch nicht. Die Werke der Science-Fiction spielen meist in einer mehr oder weniger fernen Zukunft, aber ihre Themen erzählen von der Zeit, in der sie entstehen.

Am meisten Aufmerksamkeit bekommen derzeit jedoch historische, zu einem gewissen Teil nostalgische Franchises wie »Star Wars«, »Dune« und »Foundation«, genauso wie die viel zu sehr gehypte Rückkehr des klassischen Cyberpunk. Zeitgenössische und deshalb vielleicht relevantere Science-Fiction findet eher am Rand statt.

Bei Videospielen ist es ähnlich. Von »Mass Effect« über »Halo« bis »Cyberpunk 2077« bleiben die Blockbuster inhaltlich oft formelhaft und damit massentauglich. Doch wer Interesse an Neuem hat, findet mit den Indie-Games »NORCO« und »Citizen Sleeper« zwei spannende Alternativen. Southern-Gothic-Endzeit-Blues: Das ist »NORCO« In »NORCO«, einem Point-and-Click-Adventure, sieht die Zukunft erst auf den zweiten und dritten Blick anders aus als unsere Gegenwart. Der titelgebende Stadtteil der Südstaatenmetropole New Orleans ist auch in der Realität eine dystopisch wirkende Industrielandschaft. Gewaltige Raffinerien eines Erdölkonzerns erleuchten den Nachthimmel mit Gasfackeln, irgendwo im Überschwemmungsgebiet zwischen dem Mississippi und endlosen Sumpflandschaften.

Im Spiel macht erst der Android im zugemüllten Hinterhof des schäbigen Elternhauses klar: Das hier ist nicht die Gegenwart. Die Mutter ist gerade erst an Krebs gestorben, als die Protagonistin versucht, den verschwundenen Bruder zu finden und Licht in die Familiengeschichte zu bringen. Als klassisches Point-and-Click-Adventure im eigenwilligen Pixelstil bietet »NORCO« vor allem eine spannend inszenierte Geschichte, die durch mehrere Kapitel und Perspektivwechsel vom Detektivthriller zu etwas ganz anderem mutiert. Gewissenlose Konzerne, kaputte Communitys und eine zerstörte Umwelt, dazu eine Elite, die Maskenbälle vor überschwemmten Vorstädten feiert: »NORCO« zeigt eine düstere Zukunft, die schwer zu verdauen wäre, würden nicht immer wieder Humor und vor allem Menschlichkeit hervorblitzen.

Das Debütspiel eines jungen Entwicklerteams mit Wurzeln in New Orleans wurde bereits vergangenen Sommer – und damit vor Erscheinen – beim New Yorker Tribeca Film Festival mit dem erstmals vergebenen »Games Award« ausgezeichnet. Und vor wenigen Tagen wurde das Ende März erschienene Spiel auch beim Berliner Festival »A Maze.« mit dem »Long Feature Award« prämiert.

»NORCO«, erschienen für Windows und MacOS, 14,99 Euro. Teil der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass für Windows. Zur Website

Ganz unten, im Weltraum: Das ist »Citizen Sleeper« Dass ein von Menschen besiedelter Weltraum alte, aber auch neue soziale und politische Konflikte mit sich bringt, hat die Erfolgsserie »The Expanse« eindrucksvoll bewiesen. Im Spiel »Citizen Sleeper« findet sich der Protagonist auf einer angeschlagenen Raumstation irgendwo im Nichts wieder. Als rechtloser Hybrid aus künstlichem, stets akut vom Verfall bedrohten Körper und per Software simuliertem Bewusstsein startet er in der Hackordnung ganz unten, in einer komplexen Gesellschaft aus Verwaltern, Arbeitern, Gangstern und Ingenieuren.

Tag für Tag gilt es, die knappen Ressourcen mit Bedacht einzusetzen: für ein mühsames Hocharbeiten im Dock etwa, für Lebensnotwendiges wie Medizin und Essen oder für die Menschen, die hier nach und nach zu Freunden werden. »Citizen Sleeper« ist eine spielerisch originelle Mischung. Es ist ein hervorragend geschriebenes Adventure, in dem es auch ums Ressourcenmanagement geht. Und dank der Rollenspielmechaniken bietet das Spiel sogar unterschiedliche Verläufe und Enden. Die verdichtete Welt an Bord der riesigen Raumstation ist wegen grenzenlosen Profitstrebens und Menschenverachtung eine Ruine; in ihr sprießt aber, metaphorisch und buchstäblich, neues Leben.

»Citizen Sleeper«, erschienen für Windows, MacOS, Nintendo Switch und Xbox, 16,79 Euro. Teil der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass. Zur Website

Vor allem die Charaktere machen das Spiel des Einzelentwicklers Gareth Damien Martin interessant. Da ist der Vater, der mit seiner kleinen Tochter sein Heil in der gefährlichen Flucht suchen will; die Söldnerin, die an ihrer eigenen Gewalt zu zweifeln beginnt; der Killer, der irgendwann auch beim Spieler Mitleid erregt. In unzähligen kleinen und großen Erzählsträngen wird aus den Überlebenden eine Gemeinschaft.