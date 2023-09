»Wurde gestern ausgeraubt, Schusswaffe (als Fake herausgestellt) gegen den Kopf, Messer gegen den Hals – viele Schläge gegen den Kopf. Bin okay, passt auf euch auf«: Mit diesen Worten hat der deutsche Streamer NoWay auf dem Twitter-Nachfolger X öffentlich gemacht , was ihm Samstagabend im französischen Montpellier passiert ist. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie der 31-Jährige auf dem Boden liegt und von zwei Männern bedrängt wird, die Atemschutzmasken tragen. Einer der Angreifer schlägt NoWay mehrfach gegen den Kopf, der Streamer ruft mehrfach nach der Polizei.