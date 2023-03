Freizeit bedeutet in vielen Familien auch Spielzeit, gerade in den Ferien und an den Ostertagen wird gern eine Runde zusammen gespielt. Davon hat die Spielebranche vor allem in den Coronajahren profitiert: Allein 2020 ist der Umsatz um mehr als 20 Prozent gestiegen, Brettspiele erlebten einen Boom.

Inzwischen geht es der Branche zwar nicht mehr ganz so gut, in 2022 ist der Umsatz um rund fünf Prozent zurückgegangen, doch verglichen mit 2019 liegt der Markt immer noch satt im Plus. Gute Gesellschaftsspiele werden also weiterhin stark nachgefragt, doch welche der neuen Spiele sind wirklich gut? Welcher Titel eignet sich für welche Runde? Und welches Spiel kommt ohne stundenlanges Regelstudium aus?