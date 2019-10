Spielekonsole Sony verrät, wann die Playstation 5 kommt

Wenn es um sein nächstes Spielsystem ging, sprach Sony bislang nebulös von einer "Next-Gen-Konsole". Jetzt ist es zumindest mit dieser Geheimniskrämerei vorbei, denn am Dienstag hat der japanische Konzern einen neuen Blogpost veröffentlicht. Playstation-Spitzenfunktionär Jim Ryan gibt darin sowohl den - wenig überraschenden - Namen der Konsole als auch ihren ungefähren Erscheinungstermin bekannt.

"Playstation 5 launches Holiday 2020", lautet die Überschrift von Ryans Beitrag. Auf die Playstation 4 folgt nun also die Playstation 5. Mit "Holiday" ist derweil die für Tech-Hersteller lukrative Vorweihnachtszeit gemeint.

Überraschend kommt die Ankündigung nicht: So landete etwa bereits die Playstation 4 Mitte November 2013 in den Läden, und auch die Playstation 3 startete 2006 zumindest in den USA und in Japan ebenfalls Mitte November. Auch Microsofts nächste große Konsole mit dem Projektnamen "Scarlett" soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen.

Kleine Änderungen am Controller

In seinem Blogpost verrät Jim Ryan ansonsten wenig Konkretes. Auf die bereits im April von "Wired" enthüllten technischen Eckdaten der Konsole etwa, darunter die Nutzung einer SSD-Festplatte und die Option, Playstation-4-Spiele auch auf dem Nachfolgesystem zu spielen, geht der Sony-Manager nicht ein.

Neues verrät Ryan immerhin zu den Controllern der Konsole. So soll die bisher genutzte "Rumble"-Vibrationstechnologie durch ein vielfältigeres System ersetzt werden. Die Rede ist von "Haptischem Feedback", wie man es zum Beispiel schon aus dem Bereich Smartphones kennt oder von den Joy-Con-Controllern der Nintendo Switch. Nutzer sollen durch die Anpassung viel stärker über ihre Hände spüren können, welche Spielszene sie gerade erleben - etwa, auf welchem Untergrund ihre Spielfigur oder ihr Rennwagen unterwegs ist.

Die Spieler sollen also mehr von dem fühlen, was sie spielen - auch durch unterschiedliche Widerstände der L2- und R2-Trigger am neuen Controller. Die Spieleentwickler können anpassen, wie fest der Spieler drücken muss, beispielsweise beim virtuellen Schießen mit Pfeil und Bogen.

Ein paar neue Informationen bei "Wired"

Während das alles eher nach Evolution als nach Revolution klingt, legt auch "Wired" noch einmal neue Informationen nach: So stellte Sonys Systementwickler Mark Cerny auf Nachfrage des Tech-Magazins klar, dass die Playstation 5 das sogenannte Raytracing hardware-seitig unterstützt, nicht nur als Softwarelösung. Raytracing steht für den Einsatz von Grafikeffekten, die zu realistischeren Reflexionen und Schattenwürfen in Spielewelten führen.

Ansonsten verrät "Wired" unter anderem noch Folgendes:

Playstation-5-Spiele für den Handel werden auf 100 GB fassenden, optischen Datenträger ausgeliefert.

Die Konsole ist zugleich ein 4K-Blu-ray-Player.

Spiele sollen sich in verschiedenen Varianten installieren lassen, etwa so, dass nur der Multiplayer-Part eines Spiels aufgespielt wird.

Schon auf der Benutzeroberfläche der Konsole selbst soll dem Spieler gezeigt werden, welche Missionen er als nächstes angehen oder in welche Multiplayer-Matches er einsteigen könnte. Bisher musste man dafür im Regelfall erst ein Spiel aktiv aufrufen.

Der neue Controller wird "Wired" zufolge per USB-C angeschlossen und geladen.

Was die Playstation 5 kosten wird, bleibt dagegen weiter offen.