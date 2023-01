Auch manche Nichtspieler deckten sich ein

Offiziell war die Playstation 5 bereits im November 2020 in den Handel gekommen. Lange war sie aber extrem schwer zu bekommen. Das lag sowohl an Liefer- als auch Produktionssschwierigkeiten, als auch an einem gestiegenen Interesse an Gamingprodukten, das mit der Coronakrise und ihren Lockdowns zusammenhing. Jim Ryan sprach am Mittwoch von einer »beispiellosen Nachfrage«.