Playstation Now Sony senkt Preis seiner Spiele-Flatrate

Sony macht sein Spiele-Flatrate-Paket günstiger. Wie der japanische Konzern am Dienstag bekannt gab, kostet der bereits 2017 in Deutschland gestartete Dienst Playstation Now künftig deutlich weniger als bisher. Für das Games-Abo verlangt Sony fortan 10 statt 15 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 60 statt 100 Euro. Für eine Quartalsmitgliedschaft werden 25 Euro fällig.

Sony spricht dabei von Preisen, "die mit den Preisen anderer Streaming-Services des Unterhaltungssektors vergleichbar sind". Bestehende Kunden würden die Preisänderung schon auf ihrer nächsten Rechnung sehen, heißt es. Neukunden könnten Playstation Now weiter sieben Tage lang kostenlos testen.

Playstation Now spricht Besitzer von Computern und Playstation-4-Konsolen an, ist aber nur eines von diversen Games-Flatrate-Angeboten. So hat beispielweise Konkurrent Microsoft seinen sogenannten Xbox Game Pass mit Titeln wie "Forza 5" schon länger für 10 Horizon 5" schon länger für 10 d "Gears 5" schon länger für 10 Euro pro Monat im Angebot, zeitweise gab es noch zusätzliche Rabatte.

Zum Katalog von Playstation Now zählen Hunderte Spiele, darunter etwas ältere, aber noch immer viel gespielte Titel wie "Rocket League" und "For Honor". Dazu kommen neben diversen Füllern Klassiker wie "Read Dead Redemption" aus Playstation-3- oder auch Playstation-2-Zeiten. Im Portfolio sind auch einige Sony-Exklusivtitel wie "Bloodborne", "The Last of Us", "Beyond Two Souls" und "Uncharted 3", sie waren bislang das Aushängeschild des Dienstes.

Die Games werden auf den PC gestreamt

Auf dem PC werden alle Now-Spiele gestreamt, auf der Playstation 4 lassen sich die Playstation-4-Titel auch herunterladen. Fürs Streaming wird eine Internetgeschwindigkeit von mindestens fünf Megabit pro Sekunde empfohlen.

Neben der neuen Preisstruktur hat Sony am Mittwoch auch angekündigt, dass vier beliebte Playstation-4-Spiele ab sofort Teil des Pakets sind, namentlich "God of War", "Grand Theft Auto V", "inFamous: Second Son" und Uncharted 4: A Thief's End".

Der Ankündigung zufolge werden diese Blockbuster aber zunächst nur drei Monate verfügbar sein, vom 1. Oktober bis zum 2. Januar 2020. Für Spieler bedeutet das: Wer etwa "Grand Theft Auto V" als Teil seines Pakets durchspielen will, darf sich nicht zu lange dafür Zeit lassen.

"In jedem Monat wird die Reihe bekannter Spiele um neue Spiele erweitert, die für eine begrenzte Zeit verfügbar sind", erklärt Sony zu den neuen Vorzeige-Spielen. "Diese bekannten Inhalte werden zusätzlich zu bereits vorhandenen und beliebten Spielen regelmäßig zu Playstation Now hinzugefügt."