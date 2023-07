Zuvor hatte Sony behauptet, der Xbox-Hersteller Microsoft könnte »Call of Duty« nach der geplanten Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard zu einem Exklusivtitel machen und damit Sonys Playstation-Geschäft massiv beschädigen. »Call of Duty« ist für Sony ein sehr wichtiger Umsatztreiber, wie schlecht geschwärzte Gerichtsunterlagen Ende Juni offenbart hatten: Die Reihe machte offenbar im Jahr 2021 allein in den USA 800 Millionen Dollar des Playstation-Umsatzes aus, und wohl 1,5 Milliarden Dollar weltweit. Zählt man das Zubehör, die Online-Abos und andere Dinge hinzu, für die »Call of Duty«-Spieler im Playstation-Universum Geld ausgeben, geht es laut Sony jährlich sogar um Umsätze in zweistelliger Milliardenhöhe.