Microsoft-Deal mit Activision Blizzard Stümperhafte Schwärzungen offenbaren Sonys Gaming-Umsätze

Microsoft-CEO Satya Nadella hatte am Mittwoch in seiner Aussage vor Gericht klargestellt, dass er selbst »keine Liebe« für das Geschäftsmodell mit exklusiven Spieletiteln für nur einen Konsolenhersteller empfinde. Er würde den Ansatz gern loswerden, doch das liege nicht in seiner Macht. Vielmehr habe Sonys als Marktführer dieses Geschäftsmodell etabliert, »und das ist jetzt die Welt, in der wir leben«.