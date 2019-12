Krimineller mit Konsole Dealer soll Drogenverkäufe per Playstation geplant haben

In Kansas City im US-Bundesstaat Missouri hat ein Mann nach Angaben des FBI über seine Spielkonsole Drogengeschäfte koordiniert. Dabei soll er einer FBI-Quelle zufolge Kokain zu einem Kilopreis von 34.000 Dollar angeboten haben. Über den Fall hatte als erstes "Motherboard" berichtet. Die Gerichtsdokumente, die einen Einblick in den Fall geben, stehen aber auch online.

Den Dokumenten zufolge hat ein Special Agent der US-Bundespolizei im Oktober einen Antrag auf einen Durchsuchungsbeschluss gestellt, der darauf abzielt, dass der Playstation-Hersteller Sony den Ermittlern Nutzerdaten des Verdächtigen übermittelt.

Im Antrag an den United States District Court for the Western District of Missouri wird - neben dessen echtem Namen - der Playstation-Nutzername des Verdächtigen genannt. Der Mann wird dabei als Kokain-Dealer in Kansas City beschrieben, der seine Geschäfte über die Playstation und ihren Chat-Dienst koordiniert.

Chatnachrichten, Freundesliste, Sicherheitsdaten

Ob Sony die gewünschten Daten tatsächlich herausgegeben hat, ist unbekannt. Aus den öffentlich einsehbaren Unterlagen zum Fall geht jedoch hervor, was das FBI von Sony wissen wollte. So war die Bundespolizei an den gespielten Spielen des mutmaßlichen Drogendealers interessiert, aber auch an dessen Freundesliste. Gefragt wurde außerdem nach Chat-Nachrichten, inklusive nicht versendeten Entwürfen sowie generell nach gelöschten Informationen, die gegebenenfalls aber Sony selbst noch vorliegen.

Ebenso sind für das FBI klassische Account-Daten von Interesse, darunter die Postadresse und die Telefonnummer des Nutzers, aber auch seine Passwörter sowie seine Sicherheitsfragen samt Antworten.

Im Spiel kontaktiert

Im FBI-Antrag steht, der Verdächtige habe einen Informanten der Bundespolizei während einer nicht näher beschriebenen Online-Multiplayer-Partie auf der Playstation per Audio-Chat kontaktiert. Offenbar sei der Mann davon ausgegangen, dass er sicher sei, wenn er per Audio-Chat in einem Online-Spiel kommuniziere, heißt es weiter. Aus diesem Grunde habe der Mann wohl auch geglaubt, dass er die Audiokommunikation während des Spiels zum Aushandeln der Details eines Drogengeschäfts nutzen könne.

Indizien dafür, dass Sony das FBI auf den Drogenhandel aufmerksam gemacht hat oder dass der Audio-Chat von der Konsole oder dem gespielten Spiel mitgeschnitten wurde, gibt es bislang keine. Der FBI-Antrag klingt, als hätte der Informant die Inhalte der Unterhaltung der Bundespolizei zugänglich gemacht. Sony selbst wollte das Thema nicht kommentieren.

Offline war es dem FBI bereits am 30. August gelungen, einem Drogengeschäft des Verdächtigen beizuwohnen. An diesem Tag traf sich der Informant in Absprache mit Ermittlern mit dem Mann. Bei diesem Treffen wurde dem Informanten tatsächlich Kokain ausgehändigt. Der verdächtige Mann soll dem Informanten bei dem Treffen außerdem angedeutet haben, sich später noch privat mit ihm im "Spiel" unterhalten zu wollen. Gemeint war damit laut FBI das Online-Multiplayer-Spiel für die Playstation.

Nicht der einzige Fall

Laut "Motherboard" zeigt der Antrag für den Durchsuchungsbeschluss, dass Strafverfolger immer häufiger Konsolenhersteller, aber auch die Hersteller von anderen mit dem Internet verbundenen Geräten nach Nutzerdaten fragten.

Einen Trend in diese Richtung gibt es tatsächlich. In Deutschland war diesen Sommer darüber debattiert worden, ob Ermittler Zugriff auf die Daten digitaler Sprachassistenten und smarter Haushaltsgeräte erhalten sollten. Der jetzige Fall ist auch nicht der einzige, in dem das FBI von Sony die Herausgabe von Playstation-Nutzerdaten forderte.