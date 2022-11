Derzeit dominiert Meta den Markt

Mit der Konsole verbunden wird Playstation VR 2 über ein USB-C-Kabel, was die Bewegungsfreiheit des Trägers oder der Trägerin ein Stück weit einschränkt. Im Gegensatz zum Vorgängermodell kann diesmal aber in alle Richtungen gespielt werden. Das Tracking funktioniert über vier Kameras, die in die Headset-Front verbaut sind. Es wird keine Kamera für die Konsole mehr benötigt.

Dazu, wie viele und welche Spiele bereits Ende Februar zur Verfügung stehen werden, hat Sony noch keine detaillierten Angaben gemacht.

Das neue System kommt wie die Playstation 5 in einem Schwarz-Weiß-Look daher. Sonys Senior Art Director sagte dem SPIEGEL dazu im Februar, sein Team und er hätten sich diesmal an der Form von Kugeln orientiert, sowohl beim Headset, als auch bei den Handcontrollern. So werde visualisiert, dass es sich um eine 360-Grad-Erfahrung handele.