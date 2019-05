Neue App Pokémon Sleep Wer schläft, gewinnt

Na dann gute Nacht: Fans der Pokémon-Reihe sollen künftig auch im Schlaf spielen können, verspricht die Nintendo-Tochterfirma The Pokémon Company. Auf einer Pressekonferenz und auf der Webseite des Unternehmens wurden am Dienstagabend mehrere Neuheiten rund um die Fantasiewesen aus den gleichnamigen Videospielen angekündigt - eine davon heißt "Pokémon Sleep".

Die neue App, deren Veröffentlichung für 2020 geplant ist, soll es Pokémon-Fans ermöglichen "jeden Morgen mit Pokémon aufwachen" zu können. Was das genau heißen soll, lässt der Hersteller offen, kündigt aber im selben Atemzug ein neues Gadget an , bei dem es sich offenbar um eine neue Variante von Pokémon GO Plus handelt. Darauf deutet jedenfalls die Bezeichnung Pokémon GO Plus+ hin.

Das neue Gerät erfasse "mittels eingebautem Beschleunigungssensor deine Schlafzeiten und überträgt diese Informationen via Bluetooth auf dein Smartphone", schreibt die Firma. Also handelt es sich offenbar um einen Schlaf-Tracker, der beispielsweise erfassen könnte, wie tief man schläft, indem er die Bewegungen im Schlaf interpretiert.

Im Übrigen verfüge das neue Gerät über dieselben Funktionen wie ein Pokémon GO Plus, sodass man damit tagsüber Pokémon Go und nachts Pokémon Sleep spielen könne. Das legt nahe, dass es dazu dienen soll, Pokémon im Schlaf auf eine ähnliche Weise zu trainieren, wie man es tagsüber durchs Spazierengehen tut. Die Pokémon Company glaubt, dieses System könnte dafür sorgen, dass Spieler sich künftig aufs Aufwachen freuen werden. Man wird sehen.

Pokémon in der Datenwolke

Neben dem neuen Schlaf-Spiel wurde die Cloud-Plattform Pokémon Home angekündigt. Der neue Dienst soll es Gamern ermöglichen, in verschiedenen Pokémon-Spielen gesammelte Monster an einem Ort zusammenzuführen. Dabei sollen sich laut Hersteller Daten aus verschiedenen Pokémon-Spielen kombinieren lassen. Pokémon Home soll ab Anfang 2020 für iOS, Android sowie die Nintendo Switch verfügbar werden.

Noch in diesem Jahr soll dagegen das neue Spiel "Pokémon Masters" für iOS und Android erscheinen. Es werde zahlreiche "berühmte Pokémon-Trainer" enthalten und für Mobilgeräte optimiert sein, kündigt der Hersteller an. Details zum eigentlichen Spiel und ein konkretes Veröffentlichungsdatum fehlen aber auch hier.