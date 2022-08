Preisrutsch bei Grafikkarten Warum der Kryptocrash die Gamer aufatmen lässt

Wer Spiele wie »Assassin's Creed«, »Battlefield«, »Grand Theft Auto« oder »Microsoft Flight Simulator« in voller Auflösung und mit maximalen Details spielen will, kann sich derzeit mit Hardware eindecken. Highend-Grafikkarten wie Nvidias »GeForce RTX 3070« oder eine »Radeon RX 6800« vom Konkurrenten AMD kosten derzeit nur noch gut die Hälfte dessen, was sie zu Jahresanfang kosteten – zum Teil sogar deutlich weniger. Auch wer sich einen Gaming-PC von der Stange kauft, kann sich über ständig neue Sonderangebote freuen. Die Preise sinken alle paar Wochen mal um 50 Euro, mal sogar um 200 Euro. Ein wesentlicher Grund für den Preisrutsch ist der Crash von Kryptowährungen wie Bitcoin.