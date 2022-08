Mit »Waves« and »Waves 2: Notorious« gibt es auf der Computerspiele-Plattform Steam seit Kurzem zwei sogenannte Twin-Stick-Shooter gratis – stylische Actionspiele, die ein gutes Reaktions- und Koordinationvermögen erfordern. Was wie eine Meldung aus der Welt der Schnäppchenjäger klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Der Entwickler Rob Hale alias »Squid in a Box« ist vor rund dreieinhalb Wochen an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.