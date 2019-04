"Sekiro: Shadows Die Twice" angespielt Willkommen in den Schatten

Bumm. Bumm. Bumm. Mein Herz rast, während ich "Sekiro: Shadows Die Twice" spiele - ein Körper voller Adrenalin. Keine Ahnung, wie hoch mein Blutdruck eigentlich sein sollte. Gerade ist er wohl zu hoch. Der des Samurais auf dem Bildschirm war es offenbar auch - der Fontäne nach zu urteilen, die aus seinem Nacken pumpt. Ein feiner roter Schleier über weißen Blüten am Boden.

So plötzlich wie ich den Ninja aus der Dunkelheit gelenkt habe, lasse ich ihn wieder dort verschwinden. Mit einem Ruck schleudert die Fangleine aus dem Handgelenk den Kämpfer auf ein nahes Hausdach.

Schneeflocken fallen sanft. Der Hof unten liegt im Mondlicht, als ob nichts geschehen wäre. Willkommen in den Schatten.

Mit Wurfsternen bewaffnet auf Rachefeldzug

Wir befinden uns in Japan, im 16. Jahrhundert. Ein Held ist dieser Ninja kaum. Er hat alles verloren: sein junger Herr entführt, die Ehre weg, der Arm abgehackt - und einen Namen hat er auch nicht. Bis er in einem Schrein erwacht. Dort haust ein Figurenschnitzer, der ihm eine merkwürdige Prothese verpasst, und einen neuen Namen: Sekiro - der einarmige Wolf.

Ausgerüstet mit Schwert, Wurfsternen und den Kräften seiner mechanischen Hand begibt sich Sekiro auf einen Rachefeldzug. Und der Spieler mit ihm.

"Wir wollen kein totes Pferd reiten", sagt Hidetaka Miyazaki im Interview mit "Game Informer". Die Formel seiner berühmten und für ihren Schwierigkeitsgrad berüchtigten "Souls"-Reihe hat From Softwares Chef-Designer über die Jahre immer weiter verfeinert. Er schickte Spieler ein ums andere Mal in düstere Rollenspielwelten. Dort mussten sie sich als Untote harten Kämpfen stellen. Doch von einem kleinen Schlenker in lovecraftschen Horror abgesehen wurden die Spiele zuletzt erwartbar.

Und tatsächlich: Auch wenn das neue "Sekiro" auf den ersten Blick aussieht wie ein "Ninja Souls" - es hat sich etwas getan, das ist nach meinen zehn Spielstunden klar.

Durch die Dunkelheit schleichen - dann zuschlagen

Die Kämpfe in From-Software-Spielen sind Tänze. In "Dark Souls" gleichen sie Walzern. Den Schild vor sich umkreisen die Spielehelden Monster, passen sich ihren Bewegungsabläufen an und schlagen dann zu. "Sekiro" dagegen ist Breakdance.

Mit dem Katana, einem Langschwert, wirbelt der Ninja auf Samurai, Monsterhühner und rotäugige Riesen zu. Schläge prasseln auf ihn nieder. Ebenso schnell teilt er aus. Neben einer Lebensleiste haben Sekiro und die Gegner eine "Haltungsleiste". Durch erfolgreiche Attacken und Konter bricht die Leiste und verheerende Todesstöße sind möglich.

Auch das Tempo in der Vertikalen ist neu. Mit dem Greifhaken aus der Armprothese rast Sekiro vom Boden auf Baumwipfel und Dachfirste. Doch es gibt auch Entschleunigung. Da schon Standardgegner tödlich sein können, lohnt sich der Gang in die Dunkelheit. Durch Schatten schleichen, Gespräche belauschen und dann zuschlagen - "Sekiro" ist ein Ninjaspiel.

Befreiungsschlag

Anstelle eines Baukasten-Helden gibt es mit Sekiro nun einen Protagonisten für alle. Das ändert auch, wie die Geschichte erzählt ist. War der Spielercharakter in der "Souls"-Reihe noch ein unbeschriebenes Blatt und die Spielwelt der Star, liegt der Fokus jetzt auf dem Antihelden inklusive Ausflügen in seine Vergangenheit.

Das Levelsystem der "Souls"-Spiele wurde durch einen Fähigkeitenbaum ersetzt. Verschiedene Schwerttechniken können erlernt werden. Die Armprothese lässt sich mit Aufsätzen modifizieren, die wiederum neue Möglichkeiten bieten, Gegner auszuschalten.

Ganz verschwunden ist From Softwares Enigma nicht. Die Spielwelt ist gespickt mit kryptischen Mechaniken und Botschaften. Charaktere erkranken mit jedem Spielertod. Während immer mehr Bewohner der Spielwelt röcheln und keuchen, ändert sich die Auferstehungsmechanik des Spiels.

Wie und warum genau? Die "Souls"-Fans im Netz werden es wohl auch dieses Mal wieder entschlüsseln. Was bleibt ihnen auch anderes übrig, wenn Herr Miyazaki seine rätselhaften Wunderwelten erträumt?