Zwischen zwei Schlössern



Die Idee ist so einfach wie genial. Bei "Zwischen zwei Schlössern" baut jeder Spieler an genau zwei Schlössern: an einem gemeinsam mit seinem linken Sitznachbarn, an einem zweiten mit seinem rechten. Zu Beginn bekommt jedes Team einen Thronsaal, von dem ausgehend das Schloss entsteht. Es gibt eine ganze Anzahl verschiedener Räume, jede Raumart hat unterschiedliche Legebedingungen. So müssen Kellerräume unterhalb des Thronsaals gebaut werden, Außenräume können keine zweite Etage haben.



Bei jedem Zug suchen die Spieler zwei Karten aus, von denen sie je eine verdeckt an ihre Schlösser anlegen. Die übrigen Karten werden weitergereicht. Sind alle fertig mit der Auswahl, werden die Karten aufgedeckt und man berät sich mit seinem Mitbauer, wo die Karten angelegt werden sollen, damit man viele Siegpunkte bekommt. Zu gierig sollte man aber auch nicht sein, denn am Ende zählt von den beiden Schlössern nur das mit der niedrigeren Punktezahl.