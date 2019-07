Heiteres Wörterraten "Just One" ist das Spiel des Jahres 2019

Hier stellen wir das neue Spiel des Jahres, das Kennerspiel sowie alle mitnominierten Spiele vor

Das Gewinnerspiel: Just One

Repos

In diesem Spiel werden Begriffe erraten, aber etwas anders als sonst: Bis zu sieben Spieler agieren zusammen und versuchen, gemeinsam den eigenen Highscore zu knacken. Das ist schon mal gut für die Stimmung. Jeweils eine Person muss einen Begriff erraten, den alle anderen kennen. Die Hinweisgeber schreiben je ein Wort auf, das weiterhelfen soll. Soll also "Sonnenschirm" erraten werden, könnte man "Strand", "Schatten" und "Sommer" als Hinweis aufschreiben und der Rater hätte gute Chancen, auf "Sonnenschirm" zu kommen. Der Haken an der Sache ist, dass doppelte Hinweise dem Rater nicht gezeigt werden. Man darf also nicht allzu offensichtliche Hinweise nehmen, weil diese eventuell auch von anderen ausgewählt werden (und dann wegfallen). Ist man allerdings zu kreativ, könnte man den Rater verwirren. "Just One" ist eine sehr lustige Gratwanderung und ein einfaches Großgruppenspiel, dem man tatsächlich zutraut, ein Klassiker zu werden.

Das sagt die Jury: "Just One ist insbesondere durch seine Einfachheit genial. Es sticht dadurch hervor, dass es einen ungemeinen Sog entwickelt: Wer es in der Öffentlichkeit spielt, wird schnell Schaulustige anziehen, die am liebsten gleich mitspielen wollen."