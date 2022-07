»›Cascadia‹ ist ein wahres Wohlfühlspiel«, schreibt die Jury des Vereins Spiel des Jahres e.V. in der Urteilsbegründung. Damit dürften sowohl das unaufgeregte Spiel an sich als auch das Setting in der nordamerikanischen Wildnis, einem Sehnsuchtsort so vieler europäischer Reisender, gemeint sein. Die Spielerinnen und Spieler sind in Kaskadien (»Cascadia«) unterwegs, einer fiktiven Region im Grenzgebiet zwischen dem Nordwesten der USA und Kanada. Dort wetteifern sie darum, ein punkteträchtiges Biotop zu erschaffen. Dies gelingt nur, wenn sie es hinbekommen, möglichst große Landflächen der gleichen Art zusammenzupuzzeln und zudem Tiere nach bestimmten Vorgaben anzusiedeln. Lachse etwa müssen in langen Ketten ausgelegt werden, Bussarde sind als Einzelgänger unterwegs, Bären und Hirsche in diversen Formationen.