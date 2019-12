Spiele-Flops und ihre Superfans "Das ist genau mein Ding"

Überall erscheinen derzeit Listen mit den besten Videospielen des Jahres, oft auch des Jahrzehnts. Ein mit viel Brimborium 2019 auf den Markt gekommenes Werk wird dabei aber allerorts übergangen: "Anthem", ein Online-Titel, der auch auf seinen SPIEGEL-Tester nur so attraktiv wirkte wie ein Bürojob. "Anthem" spielen, so ist man sich in weiten Teilen der Spielewelt einig, ist Zeitverschwendung.

James Grijalva lässt sich davon nicht beirren. Der 40-jährige Amerikaner hat seit dem Erscheinen von "Anthem" im Februar über 2000 Stunden in der Online-Welt des Multiplayer-Rollenspiels verbracht - und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht, wie er erzählt. Er sei vom Spiel "ab der ersten Sekunde begeistert" gewesen, sagt Grijalva. Schon bei dessen Premiere auf der Spielemesse E3 habe er gewusst: "Das ist genau mein Ding."

Für Außenstehende ist es schwer nachzuvollziehen, warum Grijalva sein Herz ausgerechnet an eines der enttäuschendsten Spiele dieses Jahres verloren hat: An ein Spiel, das zur Veröffentlichung überwiegend Negativschlagzeilen machte. Technische Probleme, regelmäßige Abstürze, langweilige Missionen und eindimensionale Charaktere: Vor allem um so etwas ging es, wenn über "Anthem" berichtet wurde.

Mittlerweile ist das Spiel mit Updates besser geworden, ein wenig. Auf Plattformen wie "Metacritic" sind die Bewertungen, die sich aus Einschätzungen von Testern und Nutzern zusammensetzen, aber nach wie vor katastrophal: Die Playstation-Spielerschaft etwa bewertet das Spiel im Schnitt mit nur 3,4 von maximal 10 Punkten.

Immerhin kann man fliegen

Spielerisch gab und gibt es in "Anthem" wenig Neues: Eingepackt in - immerhin flugfähige - Kampfanzüge durchstreifen Spieler allein oder gemeinsam die futuristische Welt. Sie erledigen Aufträge, besiegen wilde Kreaturen, steigen im Level auf und schalten neue Ausrüstung frei. Das alles kann man machen - oder auch lassen, zumal es viele gelungenere Spiele gibt, die ähnlich ablaufen.

Für Grijalva bedeutet seine Leidenschaft, dass er sich wieder und wieder vor Freunden für sein Lieblingsspiel rechtfertigen muss. "Mich nervt das mittlerweile wirklich sehr, dass ich beim Erzählen über 'Anthem' immer wieder doof angemacht werde", sagt er.

Er selbst kann genau sagen, was ihn an dem Spiel fasziniert. Es sind besonders die flugfähigen Kampfanzüge, mit denen Grijalva seine Figur manchmal einfach ziellos durch die Spielwelt manövriert, um die Aussicht zu genießen. Die Zeit vergeht dann, nun ja, wie im Flug.

Seine mittlerweile mehr als 2000 Spielstunden mit "Anthem" machen den Fan allerdings nicht blind für die Schwächen des Spiels. Er könne nachvollziehen, warum es Kritik an "Anthem" gebe, sagt der Superfan. Das Spiel sei nach wie vor ein "kleines Sorgenkind": "Ich aber habe meine Zeit bisher sehr genossen und hart für den Level gearbeitet, den ich mittlerweile erreicht habe."

Praktisch hat Grijalva den Maximallevel erreicht, das Spiel bietet für ihn eigentlich keine Herausforderung mehr. Er trägt die stärkste Ausrüstung und kann selbst die schwierigsten Missionen nahezu problemlos absolvieren. Was ihn jetzt noch motiviert, ist die Freude daran, neuen Spielern und Anfängern bei ihren Aufträgen zu helfen. Leuten, die sich an jenen Ort im Netz trauen, der offenbar gar nicht so furchtbar ist, wie jene sagen, die woanders spielen.

"Macht so weiter!"

Auch ein 29-jähriger Neuseeländer, der hier nur Zach heißen will, schwärmt für ein Spiel, das von vielen anderen belächelt wird. "Die Gilde 3" ist eine Wirtschaftssimulation, die seit über zwei Jahren eine riesige Baustelle ist - und an der sich nunmehr zwei verschiedene Entwicklerteams abgearbeitet haben.

Nordic Games Hinter diesen Stadtmauern warten Abstürze, Bugs und undurchsichtige Spielmechaniken. Manchen gefällt das Spiel trotzdem

Das Szenario ist eigentlich spannend: Inmitten einer hochmittelalterlichen Welt müssen Spieler eine Familie gründen und über die Jahrhunderte zu einer mächtigen Dynastie aufsteigen lassen. Wie das passieren soll, bleibt den Spielern überlassen, die ihre Familienmitglieder zu einflussreichen Politikern, Landwirten oder Erpressern erziehen können.

Praktisch bekommen die Spieler aber altbackene Grafik vorgesetzt, garniert mit regelmäßigen Abstürzen, Bugs und undurchsichtigen Spielmechaniken. Das trübt den Spielspaß, unbestreitbar.

Zach ist trotzdem schon seit über 100 Stunden dabei und verliebt sich immer wieder neu ins Konzept von "Die Gilde 3": "Was mich besonders fasziniert, ist dieser Abwechslungsreichtum, eine große Familie und ihre Geschäfte zu verwalten, politischen Einfluss anzuhäufen und gleichzeitig zu versuchen, andere Dynastien in den Ruin zu treiben", sagt er. "Es gibt viele Freiheiten und das gefällt mir sehr!"

Zach gehört mittlerweile zu den wenigen verbliebenen "Gilde"-Fans, die sich im Subreddit des Spiels oder im offiziellen Forum engagieren, Fragen von Anfängern beantworten oder sich an Diskussionen beteiligen. Er will ein freundliches, offenes Bild der Community vermitteln.

Kritik an seinem Lieblingsspiel macht den 29-Jährigen trotzdem wütend: "Klar ist das frustrierend, weil die Leute ja leider irgendwie recht haben", sagt er. "Die ursprünglichen Entwickler haben das Ding als unspielbares Chaos veröffentlicht und in der Spielewelt zählt der erste Eindruck nunmal viel." Purple Lamp, ein Team aus Österreich, kümmere sich nun aber sehr gut um "Die Gilde 3", so Zach, und arbeite spürbar engagiert daran, aus dem Titel endlich ein Spiel zu machen, das wirklich vielen Menschen gefallen könnte.

"'Die Gilde 3' heute erinnert kaum noch an die ursprüngliche, erste Version", betont er. "Ich glaube, dass die Leute einen Fehler machen, wenn sie dem Titel schlichtweg keine zweite Chance geben wollen."

In seinem Freundeskreis rührt Zach unentwegt die Werbetrommel für "Die Gilde 3" und möchte auch eine Botschaft an die aktuellen Entwickler loswerden: "Ich liebe euch. Ihr habt ein wirklich schlechtes Spiel zu einem tollen Titel aufgepäppelt." Macht so weiter, sagt er, und: "Dann werde ich auch niemals müde werden, 'Die Gilde 3' zu verteidigen."