Bewegende Videospiele 4735 Kilometer auf Monsterjagd

Wenn Videospiele neue Zielgruppen erreichten, hatte das oft mit Bewegung zu tun. Der Game Boy etwa löste die Spieler 1989 vom Fernseher. Fortan konnte auch unterwegs gespielt werden. Und Nintendos Wii setzte 2006 voll auf Bewegungssteuerung. Mit der Wii Remote in der Hand konnten Spieler Schwerter schwingen, Pistolen anlegen oder mit einem virtuellen Baseballschläger Bälle quer übers Spielfeld schmettern.

Mit Xbox Kinect und PlayStation Move versuchten auch Nintendos Konkurrenten, Bewegung ins Spiel zu bringen - und damit mehr Menschen anzusprechen, die sonst nicht wenige Berührungspunkte mit Games haben. Tanzmatten, Bongos, Gitarren - mit allerlei Zubehör bemühten sich Hersteller, das Image des isolierten, bewegungslosen Spielers vorm Fernseher aufzubrechen.

Nintendo "Ring Fit Adventure" für die Nintendo Switch

Der größte Meilenstein in dieser Hinsicht war wohl "Pokémon Go": Von 2016 an brachte das Handyspiel tatsächlich Millionen von Spielern dazu, ihr Zuhause zu verlassen, um in freier Wildbahn Taschenmonster zu fangen.

Ende 2019 erschien mit "Ring Fit Adventure" zuletzt noch ein veritables Rollenspiel für die Nintendo Switch. Das Spiel steuert sich mit einem ringförmigen Fitness-Gadget, mit dem die Spieler ihre Muskeln trainieren. Der Charakter im Spiel entwickelt sich nur dann weiter, wenn auch der Spieler vor dem Bildschirm ins Schwitzen kommt.

Doch wer findet Gefallen daran, solch bewegungslastige Spiele zu spielen, die vielleicht auch mal Muskelkater verursachen? Wer nutzt Games, um fitter zu werden oder Gewicht zu verlieren? Hier erzählen drei Fans von Titeln wie "Pokémon Go" welche Rolle die Spiele in ihrem Alltag spielen.

Nicole, 35: "Ich bin viele neue Wege gegangen"

Niantic "Pokémon Go"

"Mit 'Pokémon Go' habe ich angefangen, um mir die Langeweile zu vertreiben, während ich mein Kind draußen beim Spielen begleitete. Während das Kind auf Spielplätzen herumtollte, habe ich geschaut, welche Pokémon in der Nähe zu fangen sind. Doch daraus ist dann mehr geworden.

Seit dem 12. Oktober 2018 habe ich durch 'Pokémon Go' mehr als 4735 Kilometer zurückgelegt. Ich bin viele neue Wege gegangen, die ich vorher nicht kannte.

Wenn ich auf Reisen bin, lerne ich fremde Orte nochmal ganz anders kennen also ohne die App. Inzwischen orientiere ich mich an neuen Orten auch eher mit 'Pokémon Go' als mit Google Maps.

Ohne das Spiel wäre ich viele Kilometer sicherlich nicht gegangen. Die Pokémon haben mir Grund gegeben, größere Runden zu drehen, neue Orte zu sehen - und das hat mir gutgetan."

Daniel, 41: "Da kommt man schon gut ins Schwitzen"

Rare Bowling in "Kinect Sports"

"Ich habe mit der ganzen Familie zusammen Kinect-Spiele gespielt. Da konnte man bowlen, golfen oder musste Parcours bewältigen. Alles im Wohnzimmer, während die Kamera der Xbox 360 die Bewegungen aufgenommen und ins Spiel übersetzt hat. Meine Eltern, die damals 50 und 56 waren, haben auch gerne mitgemacht. Mein Vater zockt sonst höchstens mal 'Fifa', meine Mutter macht vielleicht mal ein Handygame an - sonst haben sie mit Videospielen nichts am Hut.

Diese Kinect-Games haben es aber geschafft, dass wir uns alle zusammen zu einem Videospiel bewegt haben. Weil wir dabei wirklich Spaß hatten, haben wir das auch für Monate gemacht. Besonders gerne haben wir zusammen gebowlt. Da hatte dann natürlich auch jeder den Anspruch, der Gewinner zu sein.

Ich arbeite in einem Callcenter. Und nach einem ganzen Tag im Sitzen war es sehr angenehm, sich beim Zocken zu bewegen. Denn diese Spiele haben den ganzen Körper angesprochen - da kommt man schon gut ins Schwitzen."

Ramona, 30: "Sobald das erste Lied anfängt, bekomme ich gute Laune"

Ubisoft "Just Dance"

"Ich habe nach etwas Sportlichem gesucht, das einen hohen Spaßfaktor hat, damit ich mich einfacher motivieren kann. Das Tanzspiel 'Just Dance' hat eine unglaublich tolle Musikauswahl, gut durchdachte Choreografien und zielt vor allem auf Kardio ab. Also habe ich es 2018 ausprobiert. Da ich Belastungsasthma habe, ist das eine bessere Alternative, als bei kaltem Wetter joggen zu gehen.

Sobald das erste Lied anfängt, bekomme ich gute Laune. In meinem Wohnzimmer habe ich genug Platz, um mich richtig zur Musik zu bewegen, und einmal die Woche mache ich das Spiel mindestens an. Meistens, wenn ich mich bewegen will, aber nicht viel Zeit habe. Dann tanze ich etwa 30 Minuten zu Liedern von Psy oder Yemi Alade. Durch 'Just Dance' habe ich auch außerhalb von Videospielen eine größere Lust entwickelt zu tanzen - ich genieße das inzwischen.

Kürzlich habe ich auch 'Ring Fit Adventure' für mich entdeckt. Das hilft mir nun beim Muskelaufbau und durch die Spielmechaniken bleibe ich da bisher auch am Ball. Videospiele haben einfach den Vorteil, dass sie einem genau erklären, was man machen soll - und dass man dabei in den eigenen vier Wänden bleiben kann."