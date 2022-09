Google beteuert, das Unternehmen werde sich dem Thema Gaming auch in Zukunft widmen »und weiterhin in neue Tools, Technologien und Plattformen investieren, die den Erfolg von Entwicklern, Industriepartnern, Cloud-Kunden und Kreativen fördern«. Man sei dankbar für die »bahnbrechende Arbeit« des Stadia-Teams.

Zugleich ist Stadia eines von vielen mit großen Ambitionen gestarteten Angeboten, die Google in den vergangenen Jahren eingestellt hat. Eine Übersicht von Projekten, von denen sich der Konzern verabschiedet hat, bietet die Website The Google Cemetery , eine Art digitaler Friedhof für Google-Projekte. Ein inhaltlich ähnliches Webportal heißt Killed by Google .