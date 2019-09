Storytelling-Brettspiele Zehn Spiele für Geschichtenerzähler

Der Magische Wald

Eine wirklich packende Schauergeschichte zu erzählen, ist allerdings gar nicht so einfach. Die Karten aus "Der Magische Wald" helfen dabei. Das Spiel besteht aus 20 Bildkarten mit unterschiedlichen Motiven in einem düsteren Wald. Dort gibt es zum Beispiel ein Einhorn, einen verlassenen Weg, einen Drachen und auch eine Ruine. Es gibt verschiedene Spielmodi: So können alle Spieler gemeinsam eine Geschichte erzählen. Immer wenn ein Spieler am Zug ist, deckt er eine Karte auf und erzählt die Geschichte mit Hilfe des aufgedeckten Motivs weiter. Oder man verteilt die Karten gleichmäßig an alle Spieler und jeder erzählt seine eigene Gruselgeschichte. Am Ende kann abgestimmt werden, wessen Geschichte am spannendsten war. Alternativ kann man auch jedem Spieler nur eine Anfangs- und eine Endkarte geben, die zusammen den Rahmen seiner Geschichte bilden müssen. In jedem Fall muss man die Motive möglichst stimmig in die Gruselgeschichte einbauen.