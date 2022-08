»Extinction Is Forever«, so lautet der dramatische Untertitel dieses anderen Spiels. »Endling« ist ein Survival-Abenteuer, man steuert darin eine Füchsin, die schon ganz zu Beginn um ihr Leben rennt. Ein zerstörerischer Waldbrand ähnlich denen, wie sie in der Realität derzeit auch die Heimat der spanischen Entwickler dieses Spiels verwüsten , zwingt sie zur Flucht. In ihrem endlich erreichten neuen Unterschlupf bringt die Füchsin vier Welpen zur Welt; um deren Wohl hat man sich in den folgenden etwa vier Spielstunden zu kümmern.