Charles Martinet hatte Mario seit den Neunzigerjahren synchronisiert, mit heutzutage längst ikonischen Sprüchen wie »It’s-a me, Mario!« und »Let's-a go!«. Auch anderen bekannten Nintendo-Figuren wie Luigi und Wario lieh der 67-Jährige für zahlreiche Videospiele seine Stimme. Noch einmal in Ruhe anhören kann man sich Martinets Stimme zum Beispiel in diesem YouTube-Video .

Martinet ist auch im Kinofilm zu hören

In den sozialen Medien bedankten sich am Montagnachmittag zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer bei dem Synchronsprecher. Sie betonten etwa, Martinet habe mit seinen Sprüchen ihre Kindheit geprägt oder wünschten ihm einen schönen Ruhestand. Der Amerikaner hatte über die Jahre hinweg den Kontakt zu Fans gesucht. Auf Spielemessen wie der E3 in Los Angeles und der Gamescom in Köln konnte man ihm regelmäßig über den Weg laufen.