Am 8. Dezember 2006 stand ich morgens vor einem Kaufhaus. Als sich die Türen öffneten, rannte ich hastig die Rolltreppen runter ins untere Stockwerk, hinter mir ein Pulk Menschen, der das gleiche Ziel hatte: die Spielzeugabteilung. Ich griff als Erster zur Nintendo Wii, von der nur sieben Stück auf Lager waren. Glücklich lief ich zurück in meine WG, schloss die Konsole an den Fernseher an – und spielte nicht, wie eigentlich geplant »The Legend of Zelda: Twilight Princess«. Ich legte »Wii Sports« ein und gab meinen Mitbewohnern einen Controller.

Die Wii war direkt zur Veröffentlichung ein Phänomen. Nintendo setzte voll auf Bewegungssteuerung, legte jeder Konsole ihr Sportsspiel bei – und verkaufte so insgesamt mehr als hundert Millionen Konsolen. Noch heute steht »Wii Sports« für den Beginn einer neuen Art des Gamings. Für ein Spielen mit körperlichem Einsatz, gerichtet an ein breites Publikum.

Mit »Switch Sports« erscheint nun ein Nachfolger zu »Wii Sports«, für Nintendos aktuelle Konsole Switch. Ich fragte mich: Kann diese moderne Fassung genauso begeistern wie einst der Klassiker?

Fotostrecke So sieht »Switch Sports« aus 10 Bilder Foto: Nintendo

Beim Testen kamen viele schöne Erinnerungen hoch. Ich musste etwa an die sogenannten Miis denken, die Spielfiguren aus »Wii Sports«. Sie haben meine Mitspielerinnen und Mitspieler köstlich amüsiert. Knubbelnase, klobige Brille, Dreitagebart – es war eher die Ahnung einer Ähnlichkeit, aber das reichte. Mit ihnen ging es auf den Tenniscourt oder die Bowlingbahn. Die Steuerung des Spiels musste ich niemandem erklären: Schwing deine Wii-Fernbedienung und die Figur auf dem Fernseher macht deine Bewegung nach. Und schon flog der erste Tennisball durch die Luft – geschmettert von Leuten, die sonst kaum etwas mit Videospielen zu tun hatten.

Vom Altersheim zum Meme Als Dreingabe zur Konsole erreichte »Wii Sports« gesellschaftliche und soziale Segmente, in die Videospiele bis dato nicht vorgedrungen waren. Altersheime etwa. Noch heute stehen in vielen Einrichtungen Wii-Konsolen und Seniorinnen und Senioren schwingen ihre Arme, um eine Runde Tennis zu spielen. Selbst in deutschen Schulen gab es Versuche, das Spiel in den Sportunterricht zu integrieren . Und Studien bewerteten den Einsatz des Spiels in der Reha von Schlaganfallpatienten . Der einfache Zugang, die simple Spielmechanik und die körperliche Bewegung machten »Wii Sports« universell beliebt.

Auch popkulturell machte das Spiel einen großen Aufschlag. Es gab etliche Videos, die zeigten, wie Spieler ihre Wiimote gegen den Fernseher schleuderten – auch »Switch Sports« erinnert nun immer wieder daran, doch bitte die Schlaufe um das Handgelenk zu legen. Etliche Memes mit Bezug zum Spiel entstanden, die sich vor allem auf Vine und YouTube verbreiteten. Die Generation, die mit »Wii Sports« aufgewachsen ist, wird auch heute noch die Titelmusik des Spiels summen können . Verrenkungen und Gespräche Ich kramte meine Wii im Laufe der Jahre immer wieder hervor. Wenn Freunde zu Besuch kamen, lag die Wiimote neben der Weinflasche und der Chipstüte. Als meine Schwester mir ihren neuen Freund vorstellte, war »Wii Sports« der Eisbrecher. Körperliche Verrenkungen gingen gut mit Gesprächen zusammen. Während meines Studiums wurden Videospiele immer unwichtiger für mich. Aber eine Runde Tennis auf der Wii spielen – das reizte mich auch Jahre nach der Veröffentlichung noch.

Für Nintendo jedoch war »Wii Sports« Fluch und Segen zugleich. Viele jener, die sich die Konsole für das Spiel kauften, griffen kaum noch zu weiteren Spielen. Und die direkte Fortsetzung »Wii Sports Resort« verkaufte sich nur knapp sieben Millionen Mal. Das ist freilich nicht wenig – aber weit entfernt vom Erstling. Wer alle Jubeljahre mal die Wiimote schwingen wollte, der brauchte nicht mehr als »Wii Sports«. Auch die Wii U, die Nachfolge-Konsole der Wii, die mit einer Art Tablet-Controller ebenfalls auf Bewegungssteuerung setzte, floppte. Und heute? Jetzt also »Switch Sports«. Verändert hat sich an der Steuerung nicht viel. Jetzt schwinge ich den sogenannten Joy-Con, um einen Ball im Tennis zu schmettern. Oder ich schnalle mir einen Gurt ums Bein, um Fußball zu spielen. Weitere Modi sind Volleyball, Badminton, Bowling und Chanbara (siehe Fotostrecke). Zukünftige Updates sollen noch mehr Sportarten bringen.