Xbox Marketplace Warum diese "Minecraft"-Spiele plötzlich 99,99 Euro kosten

"Bitte kauft die Inhalte nicht!" Diese ungewöhnliche Warnung findet sich derzeit auf dem offiziellen Facebook-Account zur Spielereihe "Minecraft: Story Mode", die aus zwei Staffeln mit jeweils mehreren Episoden besteht. Um neue Käufe zu verhindern, seien die Episoden des Spiels zu "einem sehr hohen Preis" wieder ins Angebot des Xbox Marketplace aufgenommen worden, heißt es auf Facebook.

Das mit dem "sehr hohen Preis" stimmt: Pro Bruchteil der Reihe, die mit dem klassischen "Minecraft" praktisch nur der Look verbindet, werden in Microsofts Online-Store derzeit 99,99 Euro verlangt. Ein absurder Preis, kosteten die einzelnen Episoden früher doch gerade einmal um die fünf Euro.

Telltale Games Szene aus Staffel zwei von "Minecraft: Story Mode"

Hintergrund der seltsamen Angebote ist der Niedergang des Spieleherstellers Telltale Games. Die Firma hat über die Jahre zahlreiche Games im Stil interaktiver Geschichten veröffentlicht, zu großen Marken wie "Minecraft", "The Walking Dead" und "Game of Thrones". Manche ihrer Titel waren auch recht erfolgreich.

Vergangenes Jahr jedoch ging Telltale Games pleite - und mittlerweile sind einige Spiele des Studios wie eben "Minecraft: Story Mode" nur noch schwer zu bekommen. Sie verschwinden nach und nach ganz aus dem Handel, anders als etwa die "The Walking Dead"-Games. Im Forum von Telltale Games findet sich eine Übersicht zum Status einzelner Serien - mit allerlei Fragezeichen zur Zukunft von Titeln wie "The Wolf Among Us" und "Game of Thrones".

Der 25. Juni als Deadline

Die Informationslage zu "Minecraft: Story Mode" ist klarer. Zu den Games, die sich vor allem an jüngere Spieler richten, kündigte Telltale Games Ende Mai an, dass der Support der Spielserver am 25. Juni 2019 eingestellt werde. Für alle, die die Spiele digital erworben haben, bedeutet das: Wer bis Ende kommender Woche nicht alles, was er oder sie davon irgendwann nochmal spielen will, herunterlädt und damit auf seinem Gerät sichert, bekommt fortan keinen Zugriff auf die Inhalte mehr.

Bei der Xbox-360-Version des Spiels war offenbar schon vor dem 25. Juni kein Download bereits gekaufter Episoden mehr möglich. Telltale Games habe, so erklärt es die Firma, die "Minecraft: Story Mode"-Spiele daher erneut auf dem Xbox Marketplace einstellen müssen, obwohl sie eigentlich in keinem Online-Store mehr aktiv zum Verkauf angeboten werden sollten. Nur so sei ein erneuter Download bereits erworbener Inhalte wieder möglich.

Angesichts dessen, dass man offenbar keine neuen Käufer für ein sehr bald ganz verschwundenes Produkt mehr gewinnen will, entschied sich Tellgame Games für eine Bepreisung der Games mit 99,99 Euro pro Episode. "Dies ist einfach der einzige verfügbare Mechanismus, der es Spielern ermöglicht, ihre verbleibenden Episoden herunterzuladen, bevor die Server heruntergefahren werden", schreibt das Studio auf Facebook und betont zugleich, dass der angezeigte Preis echt sei. Wer die Inhalte zu diesem Preis kaufe, dem berechne der Online-Store tatsächlich den jeweiligen Betrag.

Unter Facebook-Nutzern sorgt der Schritt von Telltale Games für Irritation, so wie schon das angekündigte Entfernen der Spiele. "Deswegen ist Digital-Gaming schlecht", kommentiert jemand. Ein anderer fragt, was es kosten würden, einfach die Server zu kaufen. Und ein dritter schimpft über die 99,99 Euro: Irgendjemand, der diesen Facebook-Beitrag nicht kenne, werde die Spiele zu diesem Preis kaufen.

Es gibt sogar eine Netflix-Version des Spiels

Tatsächlich ist auf den Angebotsseiten zu "Minecraft: Story Mode" auf dem Xbox Marketplace kein Hinweis zu finden, der die Mondpreise erklärt. Auch darauf, dass die Spiele ab dem 25. Juni offenbar gar nicht mehr herunterladbar sind, wird vor dem Kauf nicht hingewiesen. Stattdessen findet man nur einen anderen, ebenfalls nicht zu vernachlässigenden Service-Hinweis: "Wenn du einen 'Minecraft: Story Mode - Season Pass' besitzt, kaufe diesen Inhalt hier NICHT, da du sonst noch einmal dafür bezahlen musst."

Momentan scheinen sich übrigens nicht nur Xbox-360-Nutzer über das Support-Ende für die Download-Version von "Minecraft: Story Mode" zu ärgern. Im Netz stößt man auf Beschwerden von Nutzern verschiedener Plattformen, die Probleme haben, einzelne Episoden herunterzuladen.

"Minecraft: Story Mode" ist für diverse Systeme erschienen. Von der Xbox 360 abgesehen, gibt es zum Beispiel Versionen für die Playstation 3 und 4, die Wii U und für Android und iOS. Sogar auf Netflix existiert eine Version des Spiels als interaktiver Film. Bei ihr gab es anders als bei den Game-Fassungen bislang jedoch noch keine Anzeichen dafür, dass sie bald offline geht.