Trivial Pursuit kostenlos online spielen Testen Sie Ihr Wissen: Trivial Pursuit als Online-Game

Spielanleitung

Würfeln Sie, indem Sie auf den Würfel drücken. Die gewürfelte Zahl bestimmt, wie weit Sie Ihren Spielstein ziehen müssen.

Ziehen Sie Ihren Spielstein über das Spielbrett. Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, werden die Felder hervorgehoben, auf die Sie ziehen können. Wenn Sie auf graue Felder ziehen, dürfen Sie nochmals würfeln.

Die Farben geben an, aus welcher der sechs Kategorien Ihnen jetzt eine Frage gestellt wird - Kunst und Literatur (lila), Erdkunde (blau), Sport und Vergnügen (orange), Geschichte (gelb), Unterhaltung (rosa) oder Wissenschaft und Technik (grün). Sie müssen sich die Farben nicht merken - wenn Sie die Maus über das Feld bewegen, erfahren Sie, welche Kategorie dahintersteckt.

So gewinnen Sie: Im Ring sind sechs farbige Spielfelder - jene an den Kreuzungspunkten - mit Kreisausschnitten markiert. Auf diese Spielfelder müssen Sie kommen und die jeweilige Frage richtig beantworten. Dann wird Ihrem Spielstein ein Segment in der jeweiligen Farbe hinzugefügt, als Symbol, dass Sie die jeweilige Kategorie bestanden haben. Zur besseren Übersicht sehen Sie die schon erspielten Farben Ihres Spielsteins immer links oben. Sobald Sie alle sechs Farben auf Ihrem Spielstein haben, müssen Sie zurück auf das Feld in der Kreismitte - dann stellt Ihnen der Computer eine Masterfrage. Wenn Sie diese richtig beantworten, haben Sie gewonnen.

Das Jokerfeld in der Mitte: Wenn Sie Ihren Stein während des normalen Spiels in die Kreismitte ziehen, können Sie sich frei aussuchen, zu welcher Kategorie Sie eine Frage gestellt bekommen wollen. Wenn Sie sie richtig beantworten, bekommt Ihr Spielstein die entsprechende Farbe hinzu.

Die Uhr läuft links oben. Sie haben nur 15 Sekunden, um eine Frage zu beantworten und 100 Punkte zu bekommen. Wenn Sie schnell sind, bekommen Sie für die richtige Antwort mehr Punkte: in den ersten fünf Sekunden 50 Punkte, in den nächsten fünf noch 25. Außerdem wird gestoppt, wie lange Sie zum Sieg brauchen. Wenn Sie es in zehn Minuten schaffen, bekommen Sie die doppelte Punktzahl - noch mehr, wenn Sie schneller sind, sonst weniger.

Messen Sie sich mit anderen! Haben Sie das Spiel in besonders kurzer Zeit gewonnen, mit besonders vielen Punkten? Lagen Sie mit besonders vielen Antworten richtig? Posten Sie Ihr Ergebnis am Ende an Ihre Freunde auf Facebook oder per Mail und messen Sie sich mit ihnen!