Längst auch ein Internetphänomen

Glücksspiel fand lange Zeit vor allem in Spielotheken, Casinos oder in Kneipen statt, an typischen Erwachsenenorten, im Idealfall mit Ausweiskontrolle. Man denkt an blickdichte Scheiben, an Rauch, der durch die Luft wabert, an blinkende Automaten und klimpernde Münzen. Doch in Zeiten der Onlinecasinos haben solche Klischees ausgedient: Wer will, kann auch mit ein paar Mausklicks von zu Hause aus zocken, bei Anbietern irgendwo im Ausland.

Und dann sind da eben auch die Casino-Streamer, die dem Onlineglücksspiel eine prominente Bühne gebaut haben, die auf Twitch rund um die Uhr bespielt wird – oft mit Minderjährigen im Publikum. Manche junge Menschen schauen auf der Plattform, was in »Minecraft« oder »League of Legends« passiert, andere interessieren sich für »Slots« und damit für eine Kategorie, die zeitweise zu den zehn beliebtesten auf Twitch zählte.